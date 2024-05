Les retraités doivent y verser de l'argent sans tarder : ce compte en banque fait faire des économies à ses enfants

Beaucoup de Français utilisent ce compte mais il y a un calendrier à respecter pour verser de l'argent dessus et éviter des frais.

C'est un casse-tête auquel on pense souvent trop tard : comment transmettre du patrimoine (financier, immobilier ou autre) à ses enfants sans leur faire payer des frais de succession trop élevés ? Cette équation, certains tentent de la résoudre tardivement. Selon les quelques estimations établies par divers organismes, seuls 20% des Français auraient à payer des frais de succession. Lors d'un décès, la très grande majorité de la population serait donc épargnée par ce qui est aussi appelé "taxe sur la mort".

© Adobe Stock

Cela est rendu possible par une réglementation avantageuse pour la plupart des Français : aucun impôt n'est à payer dans la limite de 100 000 euros transmis à chaque enfant, dans un délai de 10 ans. Dans un couple, c'est encore plus simple : aucun frais ne s'applique dans le cadre d'une succession entre un couple marié, qu'importe le montant du patrimoine. Pour ceux qui ont plus de 100 000 euros de patrimoine à transmettre à chaque enfant, un dispositif existe afin de faire baisser la note à régler aux impôts. Cependant, certaines règles sont à respecter scrupuleusement car cela pourrait ne servir à rien si elles ne sont pas suivies à la lettre.

Lorsque l'on dispose d'un compte courant à la banque, souvent, les conseillers proposent également d'ouvrir une assurance-vie. Il s'agit d'une épargne, qui peut régulièrement être alimentée, et qui octroie des intérêts en fin d'année, plus ou moins élevés selon celle choisie. Surtout, son principal avantage est que l'argent versé sur ce compte peut être transmis à n'importe qui, selon ses volontés, sans payer d'impôts. Un atout indéniable dans la préparation de sa succession.

Attention toutefois : seules les sommes versées avant ses 70 ans sur le contrat peuvent revenir aux enfants sans qu'ils n'aient à payer de frais de succession, dans la limite de 152 500 euros, expliquent les impôts. Au-delà de cette somme, l'Etat prend 20%. Par ailleurs, les versements effectués après ses 70 ans sont, eux, soumis aux frais de succession. Ainsi, il est donc primordial d'alimenter son assurance-vie avant cet âge-là.

En France, 4 millions de personnes ont entre 65 et 69 ans et n'ont donc pas tarder afin d'alimenter ce compte afin d'épargner leurs successeurs de certains frais fiscaux.