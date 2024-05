Ces Français cumulent deux emplois mais cela ne leur sert à rien pour la retraite

Il n'est pas toujours utile de cumuler deux emplois pour toucher une meilleure retraite.

"Est-ce normal ?" Thierry (prénom d'emprunt*) semble tomber des nues. Dans un message publié sur l'un des nombreux forums dédiés aux questions de retraite, ce travailleur s'interroge. Il cumule deux emplois mais, sur les bulletins de salaire de son second travail, un détail très important lui a sauté aux yeux : "il n'y a absolument aucune cotisation retraite". Son activité supplémentaire ne lui permet donc pas de cotiser pour avoir une pension plus élevée que prévue. Un phénomène tout à fait légal qui concerne de nombreux travailleurs. La règle est pourtant méconnue.

En France, il est autorisé d'avoir plusieurs employeurs. Soit parce que les jobs ne sont pas à temps plein, soit parce qu'un complément de revenus est souhaité et que l'employeur principal l'a autorisé, de manière explicite. Dans la plupart des cas, qu'importe le nombre d'emplois, tous permettent de cotiser normalement à la Sécurité sociale, c'est-à-dire pour sa retraite mais aussi en cas de maladie, maternité, invalidité ou encore décès. Or, certains ne le permettent pas.

Le cas de figure qui empêche de cotiser davantage pour sa retraite dans le cadre d'un cumul d'emplois est très précis mais peut concerner environ un million de personnes. Ce sont les fonctionnaires qui exercent une activité supplémentaire pour le compte d'un employeur public. Ces personnes là ne peuvent pas cotiser davantage pour leur retraite dans le cadre de ce deuxième job. Ce qui est bien le cas de Thierry, fonctionnaire territorial et enseignant à l'université en parallèle. Il est donc normal qu'aucune cotisation retraite n'apparaisse sur les bulletins de paie émis par la fac.

En règle générale, un fonctionnaire n'a pas le droit d'avoir un deuxième emploi. Cependant, dans le cadre d'un temps partiel, il est tout à fait possible de faire une demande pour exercer une autre activité complémentaire, dans le public ou le privé. Selon les derniers chiffres du ministère de la Fonction publique, un peu plus d'un million de fonctionnaires sont à temps partiel et peuvent donc prétendre à un deuxième job. Un chiffre qui ne prend pas en compte ceux dont l'activité principale laisse aussi du temps libre pour exercer une deuxième fonction.

Attention donc au cadre de l'emploi complémentaire : compléter son activité de fonctionnaire par un travail dans le public n'augmentera pas vos cotisations pour la retraite, tandis que ce sera le cas dans le cadre d'un job supplémentaire dans le privé.