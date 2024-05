Les salaires de 5 millions de travailleurs arrivent tard ce mois-ci : voici la date de versement

Peu de salariés ont fait attention à ce décalage prévu dans le calendrier.

Il va falloir prévoir une marge supplémentaire. 5 millions de Français ne vont pas être payés tout de suite, comme à l'accoutumée, en cette fin du mois de mai. Les salaires vont arriver un peu plus tard que prévu et les personnes concernées n'ont pas été prévenues par leur employeur, sauf à connaître par cœur le calendrier de paiement prévu en début d'année. Un rappel semble donc nécessaire pour éviter une mauvaise surprise à ces travailleurs qui pourraient pâtir du décalage du versement.

Dans toutes les entreprises et structures diverses, les salaires sont versés à la même date tous les mois, ou presque. C'est une obligation légale, même si aucune date butoir n'est inscrite dans les textes. Il suffit simplement que ce soit toujours à la même période. Ainsi, cela entraîne parfois des variations sur le jour d'envoi de la paie par l'employeur et, donc, de réception par le salarié. Des décalages dus principalement au calendrier avec, parfois, des dates habituelles qui tombent sur des week-ends.

Mais pour 5 millions de travailleurs, la règle est -un peu- différente. En effet, les salaires des fonctionnaires sont versés deux jours ouvrables avant le dernier jour ouvrable du mois. Du charabia ? Concrètement, un jour ouvrable correspond à ceux du lundi au vendredi. Le dernier de chaque mois est pris et, deux jours avant, le virement est effectué par l'administration. Cela n'est toujours pas clair ? L'exemple du mois de mai est le plus parlant.

Le dernier jour ouvrable ce mois-ci est un vendredi et il tombe le 31. Ainsi, les ordres de virements pour le paiement des salaires ne seront effectués que le mercredi 29. Or, comme à chaque fois, il faut, en plus, compter un délai de 24 à 48 heures pour que l'argent arrive sur le compte en banque du fonctionnaire. Ce n'est donc que le jeudi 30 ou le vendredi 31 que les fonctionnaires verront leur portefeuille être à nouveau garni. Pour ces serviteurs de l'Etat, ce mois de mai est donc à rallonge financièrement puisque, fin avril, ils avaient reçu leur paie autour du 27.

Tous les fonctionnaires sont concernés par cette date de versement : les enseignants, le personnel hospitalier, les employés de mairie, département et région, ainsi que l'ensemble des personnes travaillant dans les administrations publiques. Il est à noter que si ce mois-ci, la paie arrive tardivement, en juin, elle sera créditée sur les comptes le 27 ou le 28 du mois.