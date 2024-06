Tous les Français ont droit à cette aide d'au moins 260 euros : il faut vite la demander, elle va disparaitre

Ce chèque de l'Etat ne sera bientôt plus versé.

Des aides versées par l'Etat, à tout le monde, sans tenir compte des différences de revenus, il n'y en a pas des dizaines. Alors, lorsqu'un dispositif est instauré afin d'aider tous les ménages, quels qu'ils soient, mieux vaut en profiter. Car à l'heure des restrictions budgétaires, le versement d'un nouveau chèque à tous n'est pas prévu pour demain. Même lorsqu'il s'agit de participer au financement d'un équipement obligatoire.

C'est en ce sens que, début décembre, l'Etat a créé un nouveau chèque à destination des Français. Objectif : aider l'ensemble des ménages à installer, à leur domicile, un thermostat connecté. Vous avez peut-être manqué cette information, mais à partir du 1er janvier 2027, tous les logements devront en posséder un. Locataires, propriétaires, résidences principales, secondaires… Il devra y en avoir partout. Sauf que cet équipement n'est pas gratuit, loin de là.

De 100 à 1000 euros, le coût d'un régulateur de température peut vite chiffrer, selon les relevés fournis par Hello Watt, comparateur dans le domaine de l'énergie. Pourtant, il sera donc obligatoire de procéder à son installation. Face à cette charge imposée par l'Etat, une aide a donc été créée : le "Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce". Son montant n'est pas négligeable puisqu'il commence à 260 euros et peut atteindre les 624 euros, en fonction de la surface du logement.

Pour obtenir cette aide financière, il faut pour cela faire appel à une entreprise habilitée par l'Etat, dont la liste est disponible en cliquant ici. Une fois le devis accepté et l'installation effectuée, des documents sont à remettre à l'entreprise, qui s'occupe de les transférer à l'Etat. Ensuite, la prime est versée soit par virement ou chèque, soit directement déduite de la facture, soit peut correspondre à un bon d'achat chez le professionnel qui a effectué l'installation.

Il ne faut pas tarder pour profiter de cette aide puisque le chèque ne sera plus versé à partir du 1er janvier 2025. Il n'y a donc plus que jusqu'à fin décembre pour bénéficier du dispositif et faire baisser la facture pour se mettre en conformité avec la loi.

Selon les estimations effectuées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), installer un thermostat connecté permet de réduire jusqu'à 15% sa facture de chauffage. En effet, grâce à ce dispositif, il est possible de définir la température des différentes pièces, notamment en fonction des heures de présence dans l'habitation.