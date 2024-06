Ce mail a tout d'un vrai mais il ne faut surtout pas l'ouvrir, c'est une arnaque

En apparence réaliste, le message est en réalité une escroquerie.

C'est le "dernier rappel" avant la "suspension" du compte. Ces derniers jours, des milliers de Français ont reçu un mail d'alerte, intimant l'ordre de "mettre à jour [ses] informations personnelles dès maintenant." Selon les écrits, il s'agit d'une "exigence de sécurité importante pour continuer à bénéficier de nos services." Au regard de l'habillage du courriel, de la police d'écriture et des divers éléments graphiques, le doute est permis. Mais attention, c'est bien un piège.

Le message est supposé venir d'Île-de-France Mobilités, l'organisme gérant les transports parisiens et délivrant le Pass Navigo, la carte permettant d'emprunter le métro, le RER, le tramway ou encore le bus dans la capitale et les alentours.

Le hic, c'est que les escrocs sont allés un peu trop loin dans leur idée de texte, formulant une promesse farfelue : "Nous tenons à vous rappeler que votre abonnement comprend un mois gratuit, qui sera automatiquement ajouté à votre compte une fois que les informations de paiements seront mises à jour et confirmées." Si IDFM offrait un mois de transports gratuits, l'annonce aurait été retentissante. Soyons clairs, il n'en est rien, c'est une escroquerie.

A la fin du mail, un bouton "Accéder à mon compte" a été ajouté, renvoyant vers une fausse plateforme. Si le lien a été désactivé avant que nous puissions prendre connaissance du stratagème créé derrière, il est, la plupart du temps, demandé de rentrer son numéro de carte bancaire. Il ne faut surtout pas le faire car cela tombe ensuite entre les mains de personnes mal intentionnées qui vont vous soutirer de l'argent directement depuis votre compte, sans que vous ne vous en rendiez compte… sauf lorsque le débit apparaîtra.

Pour éviter toute déconvenue et ne pas tomber dans les filets des malfrats, quelques éléments peuvent facilement être contrôlés. En premier lieu, l'orthographe : si une faute apparaît dans le message, il y a de très grandes chances que cela soit un faux (ici, "Ile de France Mobilité" au lieu d'Île-de-France Mobilités").

Aussi, vérifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur : il apparaît en haut du mail sur ordinateur, tandis que sur mobile, il faut cliquer sur le nom de l'expéditeur pour que l'adresse apparaisse. Si, pour IDFM, elle n'est pas sur le schéma "@iledefrance-mobilites.com", alors c'est une arnaque.

Enfin, pour être sûr et certain, il est préférable d'aller consulter le site officiel de l'organisme pour lequel se fait passer le malfrat et de regarder si une communication par un canal autre que les mails a été faite. Dans le cas contraire, il s'agira là encore, bien souvent, d'une arnaque.