Cette banque va fermer, des milliers de comptes transférés

Environ 675 000 personnes sont concernées en France par cette nouvelle.

C'est assez rare pour être souligné : une banque va définitivement fermer ses portes d'ici quelques jours, entraînant un changement de compte pour près de 700 000 Français. Si pour la plupart, les transferts ont déjà été effectués, encore faut-il vérifier que les démarches ont bien été effectuées.

Après HSBC et Orange Bank, c'est au tour de Ma French Bank, filiale de La Banque postale, de disparaître. Si 70% des clients étaient "recrutés" en bureau de poste et 30% en ligne, elle ne comptait aucune agence en ville et tout se faisait uniquement en ligne ou par téléphone, sans conseiller physique attitré. Malgré ce, 675 000 clients y avaient ouvert un compte, parfois avec regrets : l'organisation a suscité de nombreuses critiques, malgré des tarifs avantageux, notamment la gratuité d'une carte bancaire (de débit).

Lancée en juillet 2019 par La Poste, l'établissement avait vocation à attirer une clientèle jeune et connectée grâce à ses services 100% numériques. Or, l'objectif du million de clients à l'horizon 2025 semblait trop loin, la banque en ayant rempli à peine plus de la moitié. Surtout, elle ne gagnait pas d'argent et ce projet est apparu trop lourd à porter pour un groupe historiquement dédié à la distribution de courrier mais qui tente de diversifier ses activités.

Pour les détenteurs d'un compte chez Ma French Bank, la nouvelle n'est pas une surprise. L'annonce de la fermeture avait déjà été faite fin décembre 2023 et les comptes ont, pour la plupart, été transférés. Pour les retardataires, les derniers comptes seront encore actifs quelques jours mais il est temps de placer l'argent ailleurs avant que l'activité ne s'arrête définitivement. L'accord avec La Banque postale prévoit en effet une absorption de Ma French Bank au plus tard le 1er juillet prochain.

Pour continuer de jouir de leur argent, les clients de Ma French Bank ont pu soit transférer leurs comptes vers La Banque Postale -qui offrait par ailleurs 50€ de "bienvenue" à ses nouveaux arrivants-, soit vers la banque de leur choix. Liberté totale était donnée aux clients. Il est toutefois recommandé de vérifier les comptes rattachés à ses diverses prélèvements (électricité, eau, abonnements divers...) pour éviter la mauvaise surprise d'un impayé.