Ce SMS reçu par beaucoup de Français est faux, il faut s'en méfier

De nombreux Français ont reçu dernièrement un SMS bien frauduleux.

"Dernier avertissement avant majoration de 135 euros". Ce message, beaucoup de Français l'ont reçu dernièrement. Il s'agit d'un SMS "d'alerte", prévenant qu'il faut payer une amende rapidement avant que celle-ci ne soit majorée et ne vous coûte donc plus cher. Le texto "émane" même du "Gouv", autrement dit du gouvernement. Du moins, en apparence. L'expéditeur inclut même un lien permettant de régler son dû. Vous avez oublié de payer votre dépassement de durée de stationnement ? Vous n'avez pas fait attention au radar qui vous a flashé ? Dans la précipitation, il peut être tentant de cliquer sur le lien. Il ne faut surtout pas le faire !

© Capture d'écran / Maxime GIL

Car comme de nombreux autres SMS dans le genre, tout est faux dans ce "dernier avertissement" envoyé. Premièrement, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) -organisme qui centralise le paiement des amendes- n'envoie jamais de texto aux personnes qui ont commis une infraction. Lorsque cela fait suite à un contrôle dit automatisé (radar notamment) et qu'il n'y a pas eu de contrôle des forces de l'ordre, la contravention est envoyée par courrier, à l'adresse postale du détenteur du véhicule.

Dès lors, le contrevenant dispose jusqu'à 30 jours pour payer et bénéficier d'une minoration du montant. En revanche, s'il ne règle pas son dû 60 jours après l'infraction, le montant sera majoré. Mais aucune relance ne sera faite par SMS si les délais ne sont pas respectés. La procédure prévoit que c'est par un courrier que l'Etat informe de la majoration de l'amende. Il est donc primordial de ne pas tenir compte des supposés SMS vous incitant à vite payer.

Par ailleurs, pour éviter de se faire avoir, deux éléments sont à vérifier lors de la réception du SMS : le numéro de téléphone et le lien inclus dans le message. Dans notre cas, le texto est expédié depuis un 06, à savoir un numéro tout à fait traditionnel. Or, les messages officiels ne proviennent pas de ce type de numéros. Par ailleurs, le lien indiqué ne correspond pas du tout au site internet du paiement des amendes. Le seul officiel et sécurité qui existe est le suivant : https://www.amendes.gouv.fr/. Recevoir un tout autre lien témoigne donc du caractère frauduleux du message.