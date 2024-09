Un prélèvement d'au moins 75 euros arrive d'ici quelques jours, beaucoup l'ont oublié

Avec les vacances, de nombreux Français ont zappé cette échéance qui arrive.

La rentrée est là et ses dépenses avec : fournitures scolaires, vêtements, équipements, licences sportives ou culturelles… Le mois de septembre n'est définitivement pas l'ami des comptes en banque. Avec environ 900 euros dépensés ce mois-ci en moyenne, le budget flirte très vite avec le rouge. Or, en septembre, il n'y a pas que la reprise de l'école qui doit être intégrée. Une autre ligne de débit fait aussi généralement son apparition sur le compte en banque.

D'ici quelques jours, 10 millions de Français verront un prélèvement s'afficher, libellé "Prélèvement DGFIP". Celui-ci sera inscrit alors même que vous n'aurez effectué aucune dépense auprès d'un marchand de ce nom, ni même du montant indiqué. Mais pas de panique, ce n'est pas une fraude. Et pour cause, il s'agit de la Direction générale des finances publiques.

Ce sont en effet les impôts qui vont venir se servir directement sur votre compte courant pour solder votre dû à la suite de votre déclaration sur les revenus. Beaucoup de Français doivent encore régler un reliquat au fisc, en plus du prélèvement à la source déjà en place tout au long de l'année. En moyenne, ce sont autour de 2000 euros qui doivent être payés en supplément à la DGFiP.

Pour les personnes devant s'acquitter d'un montant inférieur ou égal à 300 euros, le paiement se fera en une fois : la somme totale sera prélevée d'un coup. En revanche, pour les personnes ayant à régler 301 euros ou plus verront le règlement être étalé en quatre fois, avec des montants égaux à chaque fois. Ainsi, cela représentera quatre prélèvements d'au moins 75 euros. S'il vous reste 1200 euros à payer, quatre prélèvements de 300 euros seront effectués.

Ces échéances ne sont pas nouvelles puisque les impôts les ont communiquées aux contribuables concernés dans l'avis d'impôt sur le revenu, envoyé à la fin du mois de juillet. Cependant, avec l'été et les vacances, beaucoup ont oublié les dates. Pour tous ceux qui doivent jusqu'à 300 euros, les prélèvements auront lieu le jeudi 26 septembre. Pour ceux qui doivent plus de 300 euros, le premier prélèvement aura aussi lieu le jeudi 26 septembre ; le second est prévu le vendredi 25 octobre ; lundi 25 novembre pour le troisième ; puis vendredi 27 décembre pour l'ultime échéance.