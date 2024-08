Le salaire va baisser dès septembre pour beaucoup de Français, voici pourquoi

Dans quelques jours, le salaire net ne sera plus aussi élevé qu'auparavant pour de nombreux salariés.

Septembre : le mois de la reprise du travail, de la rentrée scolaire et ses nombreuses dépenses, des impôts… Mais aussi de la baisse de salaire ! C'est la mauvaise surprise qui va prendre de court beaucoup de Français dans quelques jours. Si la paie est attendue de pied ferme, celle-ci ne sera pas aussi élevée qu'à l'accoutumée. Inutile d'aller faire réclamation auprès de votre patron, il n'en est pas responsable. Votre salaire de base n'a pas bougé d'un iota. La différence se fait sur une ligne en bas du bulletin de salaire.

Prenons l'exemple de Mickaël. Ce salarié perçoit, depuis le début de l'année 2000 euros net par mois. Mais en septembre, ce sont seulement 1979 euros qui seront versés sur son compte en banque. Une erreur ? Non. Cela est la conséquence de la déclaration de revenus faite au printemps. De très nombreux Français vont se retrouver dans la situation de Mickaël fin septembre.

Depuis la mise en place du prélèvement à la source, tous les mois, une partie de l'impôt sur le revenu à payer est prélevé avant que le salaire n'arrive sur le compte. Il s'agit d'un pourcentage. Celui-ci est établi par les impôts à partir de votre dernière déclaration de revenus. Il est ensuite transmis directement à votre employeur. A chaque fois, cela s'effectue au mois de septembre. Ainsi, si vos revenus de 2023 (déclarés en 2024) ont été plus élevés que vos revenus de 2022 (déclarés en 2023), alors votre taux de prélèvement à la source va augmenter. Celui-ci sera appliqué à partir de la paie de septembre, à la fin du mois.

Dans notre exemple, Mickaël était à un taux de 2% jusqu'alors puis est passé à 3% depuis sa dernière déclaration de revenus. Son patron ne l'ayant pas augmenté entre août et septembre, son salaire net va donc diminuer puisque le fisc lui ponctionne davantage d'argent. Les personnes concernées sont donc celles qui ont perçu davantage de revenus en 2023 par rapport à 2022.

Toutefois, il est possible d'éviter cette situation. En se rendant sur son espace particulier sur le site impots.gouv.fr, il faut cliquer sur "Gérer mon prélèvement à la source" dans la colonne de droite. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ici, en cliquant sur "Signaler un changement" ou "Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus", vous pouvez faire en sorte que le taux diminue. Attention toutefois, cela signifie que le reliquat à payer aux impôts en fin d'année suivante sera plus important puisque le fisc n'aura pas prélevé autant qu'il aurait du tout au long de l'année.

Par ailleurs, il est tout à fait possible de ne pas transmettre son taux d'imposition à son employeur, en cliquant sur la case prévue à cet effet. Cela aura pour conséquence d'appliquer un taux d'imposition uniquement lié au salaire versé par votre employeur et non à l'ensemble de vos revenus. "Cette option ne présente un intérêt que si vous perce­vez d'importants revenus en plus de vos salaires et que vous ne souhaitez pas que votre employeur applique votre taux personnalisé", précise la DGFiP.