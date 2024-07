Les impôts ont envoyé un mail à 40 millions de personnes, il faut le lire pour éviter une mauvaise surprise

L'ensemble des Français a reçu ou va recevoir ce courriel important de l'administration fiscale.

Le fisc ne prend pas de vacances. Les Français ont reçu ou vont recevoir un important mail de la part des impôts. 40 millions de personnes sont destinataires de cette communication de la DGFiP. Ce n'est pas de la publicité et il faut bien prendre connaissance du message envoyé par les services des impôts. Le document peut en effet contenir une mauvaise surprise pour les contribuables. Sa lecture permettra d'éviter à une bonne partie d'entre eux de se faire prendre de cours d'ici quelques semaines.

Pour être bien certain qu'il s'agisse du mail officiel des impôts, il est important de vérifier le nom de l'expéditeur et l'adresse à l'origine de l'envoi. Ainsi, si un message au nom de la "Direction générale des finances publiques" apparaît dans votre boîte, avec pour objet "Nouveaux documents disponibles", il faut l'ouvrir. Jetez un oeil à l'expéditeur : ne-pas-repondre@dgfip.finances.gouv.fr ? C'est bien l'administration fiscale qui s'adresse à vous. Et généralement, ce n'est pas pour des réjouissances.

L'e-mail est bref. La DGFiP écrit que vous êtes destinataire du courriel car "vous avez opté pour la consultation de vos documents directement dans votre espace particulier". Surtout, elle vous prévient que votre avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 est arrivé. Il est vivement recommandé de le lire avec attention car il comprend plusieurs éléments importants concernant votre argent.

Ce document indique notamment le montant définitif que vous devez encore payer aux impôts ou, à contrario, la somme qui doit vous être remboursée. Aussi, et c'est le point central de l'avis d'imposition, c'est ici que sont indiquées les dates exactes auxquelles les impôts vous prélèveront ou vous rembourseront. Il est recommandé de les noter pour éviter de se faire prendre de court, surtout si l'on doit encore des sous au fisc.

Par ailleurs, il faut bien lire le document jusqu'au bout. A la dernière page est mentionné le "taux moyen d'imposition". Un terme technique qui a son importance. Il s'agit du taux de prélèvement à la source appliqué sur votre salaire. Ainsi, si celui-ci a changé par rapport à l'an dernier, il s'appliquera à compter du 1er septembre et entraînera donc des variations sur votre paie : cette dernière pourra être à la hausse si votre taux a diminué (moins d'impôts payés tous les mois), à la baisse si le taux a augmenté, ou ne bougera pas si le taux reste le même.

Cet e-mail arrivera entre le mercredi 24 juillet et le vendredi 2 août 2024 dans les boites des contribuables qui ne reçoivent plus aucun document papier des impôts. Quant à ceux qui restent fidèles aux échanges par La Poste, l'avis d'imposition sera envoyé entre le 24 juillet et le 29 août.