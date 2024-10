Lidl recrute sans expérience et paie de 2000 à 3000 euros net par mois - Voici les postes ouverts à l'embauche

La marque discount de supermarchés propose des offres d'emplois attractives.

C'est l'une des marques préférées des Français et son succès est autant connu de tous qu'empreint de mystères. La célèbre enseigne jaune et bleu conquit de plus en plus de clients et ne cesse de se développer partout dans l'Hexagone et d'ouvrir de nouveaux magasins. Conséquence directe : la chaîne de supermarchés est en recherche permanente de personnel.

Avec 46 000 salariés et plus de 2300 postes à pourvoir actuellement partout en France, Lidl s'avance comme un gros employeur sur le territoire. Il faut dire que travailler que le discounter est attractif car même sans expérience, il est possible de gagner un bon salaire, supérieur à celui que perçoit la plupart des Français. Des opportunités d'emplois diverses, avec des rémunérations évoluant rapidement selon une grille fixe. De quoi éviter les mauvaises surprises.

L'atout principal de Lidl est de recruter même si le candidat n'a pas travaillé sur un poste similaire dans le passé - c'est du moins la promesse sur le papier. Ainsi, le groupe embauche facilement. Si le poste d'équipier polyvalent est naturellement le plus recherché, la fonction de couteau suisse n'est pas la plus rémunératrice. En revanche, la marque allemande ouvre des postes à des jeunes diplômés qui souhaitent se lancer dans la vie active et qui n'ont pas encore acquis l'expérience nécessaire.

De nombreux postes de manager adjoint de supermarché sont notamment à pourvoir. Parmi les missions, la gestion commerciale et administrative du supermarché, ainsi que celle du personnel du magasin. Prérequis pour postuler : avoir un bac +3 dans le domaine du commerce, du management ou de la distribution, qu'importe l'expérience. Dès la sortie d'école, il est donc possible de prétendre à un poste de numéro 2. Salaire net : 2034€ par mois.

Mieux encore, Lidl est à la recherche de directeurs de supermarchés et de "responsable des ventes secteur". Les missions : gérer un ou plusieurs supermarchés au quotidien. Un rôle à hautes responsabilités qu'il est possible d'endosser là encore dès que les études sont terminées : un bac+5 en école de commerce permet d'accéder à la fonction, même sans expérience. Salaire à l'embauche : 2 983€ net par mois. L'évolution salariale promet d'être rapide et de passer à 3 549€ net par mois après deux ans à ces postes.