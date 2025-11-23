J'ai arrêté l'école à 12 ans, je suis devenu milliardaire mais personne ne me connaît

Cet homme est l'un des plus riches de la planète. Si personne ne connaît son nom, ses produits sont achetés par des millions de personnes tous les jours.

Bernard Arnault ou Vincent Bolloré pour les Français, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Elon Musk côté américain, certains milliardaires sont bien connus du grand public. Mais dans le monde, plus de 2700 personnes ont une fortune à, au moins, 10 chiffres. Ces très riches se font pour la plupart très discrets, comme le veut bien souvent la règle dans le monde des affaires. Mais si le business est aussi florissant, c'est qu'il y a forcément un grand nombre de clients. Or, ces derniers ne savent souvent pas à qui ils achètent vraiment un produit.

Si les patrons de certaines marques sont médiatiques ou célèbres, beaucoup détiennent un empire secret. C'est notamment le cas du deuxième homme le plus riche d'Europe, derrière Bernard Arnault. Sa fortune a encore grimpé l'an dernier selon le dernier classement 2025 de Forbes puisqu'elle s'élèverait désormais à 123 milliards de dollars, 20 de plus que l'an dernier. Son parcours est pourtant digne d'un scénario hollywoodien.

Né d'un père cheminot et d'une mère domestique, ayant quitté l'école à 12 ans pour aller travailler et subvenir aux besoins financiers du foyer familial, Amancio Ortega Gaona est pourtant devenu la 9e fortune mondiale, la 2e sur le Vieux continent et la 1ere en Espagne. Son nom ne vous dit rien ? Des millions de Français achètent pourtant ses vêtements tous les ans. Ce natif de La Corogne, aujourd'hui âgé de 89 ans, est tout simplement le fondateur et ancien patron de Zara.

Dans l'Hexagone, son histoire est inconnue. A l'adolescence, lorsqu'il n’a eu d'autre choix que de travailler, cet Espagnol s'est lancé dans le prêt-à-porter, tout en bas de l'échelle. D'abord coursier puis couturier, il a commencé par confectionner divers vêtements dans les années 1950/1960, avant de lancer sa propre affaire dans sa ville natale : GOA (ses initiales à l’envers), devenue Zara en 1975.

A l'origine, la marque aurait dû s'appeler Zorba, comme le nom d'un célèbre film des années 1960. Or, un bar proche de la première boutique était déjà nommé ainsi et Amancio Ortega Gaona a dû changer le nom, alors qu'il avait reçu les lettres pour apposer son enseigne. Cela fut donc transformé en Zara.

Depuis, c'est peu dire que l'octogénaire a connu une success story avec plus de 5800 magasins aujourd'hui ouverts partout dans le monde pour 170 000 employés. En France, la marque est leader du prêt-à-porter avec un chiffre d'affaires de près de 1,8 milliard d'euros. Aujourd’hui à la retraite, Amancio Ortega Gaona est toutefois resté l’actionnaire majoritaire de la marque qui détient également , Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka ou encore Stradivarius. Tout en vivant dans la plus grande discrétion au fin fond de la Galice.