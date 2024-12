Il va coûter 100 euros aux propriétaires : ce document est obligatoire et doit être renouvelé sous peine d'amende

Des propriétaires vont devoir se conformer à la loi et actualiser une obligation administrative qui va leur coûter de l'argent.

Les propriétaires sont une nouvelle fois dans le viseur. Une partie d'entre eux va devoir remettre la main à la poche d'ici quelques semaines afin de se mettre en conformité avec une nouvelle réglementation qui entre en vigueur au 1er janvier 2025. Celle-ci n'a pas beaucoup été ébruitée par les autorités alors qu'elle pourrait entraîner une lourde amende pour ceux qui ne l'appliquent pas.

Cette règle supplémentaire à respecter ne sera donc pas indolore pour le portefeuille. Une centaine d'euros devra être déboursée afin de se mettre en conformité avec la législation. Si tous les propriétaires ne sont pas concernés par la mesure, mieux vaut le vérifier pour éviter de passer plus amplement à la caisse.

Depuis une dizaine d'années maintenant, tous les propriétaires qui ont un logement en location doivent présenter à leur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE). Il s'agit d'un document permettant d'évaluer la consommation d'énergie d'une habitation, que ce soit une maison ou un appartement.

Cela fonctionne par un système de lettres, de A à G : les premières lettres sont synonymes d'un logement peu énergivore, a contrario des dernières . Au fil du temps, la loi a été durcie. Tout bien estampillé G est désormais interdit à la location à partir du 1er janvier 2025. Mais ce n'est pas tout.

Si la règle générale veut que tout DPE réalisé soit valable 10 ans, des exceptions existent et certains propriétaires doivent s'y pencher dessus rapidement. En effet, à compter du 1er janvier 2025, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne seront plus valables. Pour eux ne s'applique donc pas la règle des 10 ans.

Sont uniquement concernés les propriétaires qui ont réalisé leur dernier DPE au cours de cette période (janvier 2018 - juin 2021) et qui vont changer de locataire en 2025. Par ailleurs, les personnes qui souhaitent vendre et qui n'ont pas refait de DPE depuis ces dates devront obligatoirement en refaire un. Pour un bail en cours ou une reconduction, il n'est en revanche pas nécessaire de refaire un DPE, même si l'ancien n'est plus valide.

Pour se mettre en conformité, il faudra dépenser entre 100 et 250 euros selon le professionnel qui réalise l'audit et la superficie du bien. Si certains pourraient être tentés de louer sans un DPE à jour ou avec un DPE falsifié, le risque est d'être contraint à la résiliation du bail, à une réduction de loyer et même à des sanctions financières autour de 1500 euros.