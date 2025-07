Je suis payé pour conduire une voiture-radar et voici combien je gagne par mois

Il faut bien que ces nouvelles voitures radars privées aient un conducteur. Voici le salaire proposé aux candidats.

C'est l'une des nouveautés de 2025 dont beaucoup de Français se seraient bien passés. Depuis le début de l'année, de nouvelles voitures-radars ont peu à peu débarqué sur de nombreuses routes. Après la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire, ces véhicules de contrôles devaient désormais faire leur apparition en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie ou en région PACA.

Depuis le printemps, une centaine de nouvelles voitures ont commencé à circuler dans ces différents secteurs du sud. Et comme ces dernières ne sont pas futuristes ou autonomes, il y a bien un conducteur au volant. Un nouveau métier, donc, qui recrute partout dans l'Hexagone. La campagne de recrutement se poursuit puisque nous avons déniché de nouvelles annonces en ligne mi-juillet qui ne laissent guère de doute sur la nature du métier.

Ces offres sont proposées par les diverses entreprises qui ont obtenu les marchés. L'une d'entre elles joue la carte de la transparence. Elle s'appelle Mobiom et on trouve sur son site internet des offres détaillées. Pas question d'y afficher le terme radar mais tout est sinon dans l'annonce dont la mission principale : "Réaliser une tournée à dimension régionale communiquée par votre coordonnateur, au volant d'un véhicule équipé d'un équipement mobile de terrain". Par équipement mobile de terrain, il faut bien comprendre l'attirail menant aux contrôles de vitesse. Autre indication importante, le candidat doit être "titulaire du permis de conduire depuis au moins trois ans et [avoir] un solde de points au minimum de 10. "Vous êtes exemplaire dans votre conduite et mettez en pratique les règles de la sécurité routière", précise aussi l'annonce.

Et quel est le salaire ? Mobiom, qui recrute en ce mois de juillet des conducteurs notamment à Blois, Besançon, Dijon, Pau, Mérignac, Angers ou encore Auxerre, propose un salaire en-deçà du salaire médian français : 1870 euros bruts par mois, ainsi qu'une prime de 250 euros brut par mois. Le package représente donc 25 200 euros bruts par an soit 2120 euros brut par mois, soit 1650 euros net après impôts. Des indemnités repas sont également versées. La durée de travail n'est, en revanche, pas précisée mais selon des données dévoilées par le ministère de l'Intérieur auprès du Sénat en 2020, la conduite pure ne représente environ que 5h30 par jour. Et ce, de jour comme de nuit, en semaine ou le week-end, et même les jours fériés.

Si les autres entreprises sont donc plus discrètes sur la rémunération des conducteurs, les éléments publics précédemment cités semblent bel et bien être l'ordre de grandeur des salaires. En 2021, le salaire annuel moyen était de 22 000 euros brut par an, soit 1429 euros net à l'époque, selon une étude menée par la Ligue de défense des conducteurs. En prenant en compte une évolution salariale de moins de 10% en quatre ans, cela tourne donc bien autour des 1600 euros net par mois.