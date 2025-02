De moins en moins de Français le font : pourquoi vous devriez toujours avoir un billet de 50 euros sur vous

Beaucoup de Français ont perdu le réflexe de retirer de l'argent liquide. Cela pourrait pourtant les sauver dans plusieurs situations.

Avec l'essor des paiements sans contact et des applications bancaires, l'argent liquide a perdu de son éclat, même si la moitié des transaction est encore effectuée de cette manière. Par ailleurs, le geste simple de retirer un billet de 50 euros s'avère toujours très utile. Et permet de faire face à certaines situations embarrassantes.

Retirer un billet de 50 euros et le garder dans son portefeuille peut sembler anodin. Mais ce bout de papier permet de visualiser et de rappeler constamment la valeur de l'argent. Contrairement aux paiements par carte ou via smartphone, où les transactions se font en un clic, un billet offre un rapport physique à la dépense. L'utiliser amoindrit visuellement le budget et pousse à réfléchir davantage à ses frais. Mais là n'est pas la principale utilité.

Les espèces sont surtout pratiques pour régler de petites transactions, comme l'achat d'une baguette ou d'un café. Beaucoup de commerces imposent un montant minimum pour payer en carte bancaire, notamment à la boulangerie. Ainsi, certains sont contraints de dépenser plus que prévu pour atteindre le minimum et repartent avec bien plus que la simple baguette notée sur la liste au départ.

De plus, certains évènements, comme les vide-greniers, les marchés ou les stands ambulants, nécessitent souvent des paiements en espèces, car les moyens électroniques y sont parfois absents, surtout lors de transactions entre particuliers.

Par ailleurs, l'argent liquide est d'une grande utilité dans les situations imprévues, comme une panne de courant ou un problème technique chez un commerçant, empêchant l'utilisation des moyens de paiement électroniques. Bien embêtant de se retrouver sans le sou au moment du passage en caisse.

Enfin, les transactions en espèces offrent un niveau de confidentialité que les paiements électroniques ne permettent pas. Elles ne laissent aucune trace numérique, ni chez le vendeur, ni sur son compte bancaire. De quoi être libre sans se soucier d'une éventuelle justification.