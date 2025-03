Les prochaines pensions de retraite vont être versées en décalé : voici toutes les dates

Les virements du mois d'avril n'arriveront pas aux mêmes dates que d'habitude.

Cela fait partie des repères du quotidien et, lorsqu'il est question de budget, mieux vaut être organisé. Or, parfois, des chamboulements peuvent intervenir et bousculer les habitudes. C'est ce qu'il va se passer pour les retraités au mois d'avril avec leurs pensions de retraite. Mieux vaut connaître les nouvelles dates de versement pour ne pas se mettre en difficultés.

Comme chaque mois, plus de 15 millions de Français vivent grâce aux pensions versées par la CNAV, l'Agir-Arrco, la MSA ou toute autre caisse. Ces dernières ont annoncé le calendrier de versement du mois prochain, lequel va impacter tous les retraités. Attention à bien gérer votre budget en fin de mois.

En effet, les dates de versement vont (légèrement) varier par rapport au mois de mars. Tout d'abord, puisque c'est la première qui arrive sur les comptes en banque, la pension de l'Agirc-Arrco sera versée "en avance" : les ordres de virement seront effectués le mardi 1er avril. Cela n'avait été effectué que le lundi 3 en février et mars en raison du week-end. Il en sera de même pour la Carsat Alsace-Moselle.

Côté CNAV et MSA, il va falloir patienter plus que les deux mois précédents… et ce sera normal. En avril, les pensions de base ne seront versées qu'à compter du mercredi 9 avril, la date initialement prévue dans le calendrier. En février et mars, le versement était arrivé plus tôt (le 7) car le 9 tombait un dimanche.

Enfin, les fonctionnaires à la retraite percevront eux aussi leurs pensions plus tard qu'en mars, mais à terme dit "échu", c'est-à-dire en fin de mois. La CNRACL et l'Ircantec ordonneront les virements le lundi 28 avril, tandis que le service des retraites de l'État l'effectuera le lendemain, vendredi 29.

A toutes ces dates, il faut ajouter un à trois jours d'attente pour voir les montants apparaître sur le compte en banque. Pas de surprise à avoir, donc, si l'argent n'arrive pas aux dates habituelles.