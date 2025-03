Elle devait arriver en avril : cette aide touchée par 5 millions de Français sera versée bien plus tard

Le calendrier de versement d'une aide est complètement chamboulé cette année.

C'est une bien mauvaise nouvelle qui s'annonce. Habituellement, le versement des aides aux plus modestes est réglé, tout au long de l'année, selon un calendrier bien précis. Mais cette année, plus de 5 millions de Français vont devoir patienter bien plus qu'à l'accoutumée pour toucher un chèque allant jusqu'à 277 euros. L'information, jusqu'ici passée sous les radars, a été confirmée à Linternaute.com par le ministère de l'Economie.

Si le prix de l'électricité a diminué depuis février pour 80% des Français, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une facture qui pèse lourd dans le budget, tout comme celle du gaz. Sans compter qu'une partie des foyers a vu sa note augmenter, tant pour l'électricité que le gaz.

Pour aider les plus démunis à régler leurs charges, l'Etat a mis en place depuis 2019 le fameux chèque énergie. Cette aide, octroyée en fonction des revenus, est généralement versée en avril. Cette année, il n'en sera rien. Le calendrier va être totalement chamboulé.

Bercy a en effet annoncé que l'argent arriverait bien plus tard que d'habitude. "Avec la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales, il n'est plus possible d'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie selon les anciens critères et de nouveaux doivent être établis", nous explique le ministère, qui souhaite garder l'automaticité de l'envoi.

Conséquence : de nouveaux critères sont pris en compte, à partir de certaines données dont dispose le Trésor public, croisées avec celles des fournisseurs d'électricité et d'Enedis. Or, ce nouveau calcul n'a été acté que par la promulgation tardive du Budget 2025, le 14 février dernier. Leur mise en œuvre technique demandant du temps, la date d'envoi du chèque énergie est donc repoussée de plusieurs mois.

"Le calendrier doit être décalé au second semestre 2025", annonce -vaguement- le ministère de l'Economie, sans indiquer encore de dates précises. Concrètement, ce n'est pas avant juillet prochain que les 5,5 millions de bénéficiaires de cette aide la recevront. Si le même échelonnement que les années précédentes est repris, les envois seront alors effectués jusqu'à la mi-août, en fonction des départements. Bercy doit prochainement préciser le calendrier exact.

Par ailleurs, si des personnes éligibles ne le reçoivent pas, une nouvelle plateforme de réclamation sera mise en ligne et une demande par courrier pourra également être effectuée.