La taxe foncière augmente en 2025, sauf dans ces villes

Alors que les premiers avis de taxe foncière arrivent ce lundi, quelques propriétaires devraient recevoir une belle surprise.

Voilà une nouvelle presque inespérée. Tous les ans, c'est la même rengaine : le montant de la taxe foncière augmente et les propriétaires savent désormais qu'ils doivent mettre la main à la poche - toujours un peu plus - pour régler cette taxe. En 10 ans, cet impôt local a flambé d'environ 30 %, en moyenne. Une hausse vertigineuse, mais inéluctable. Ou presque. Car en 2025, certaines communes ont décidé de casser les codes.

Et justement, les premiers avis d'imposition arrivent dès ce lundi 25 août pour le format papier, à compter du 28 août pour les contribuables non mensualisés et à partir du 20 septembre pour ceux qui ont opté pour la mensualisation. Alors, si la taxe foncière va grimper de +1,7 % au minimum, presque partout, certains élus ont décidé d'opter pour une stratégie à contre-courant. Dans certaines villes, les propriétaires paieront moins cette année qu'en 2024, et ce n'est pas une blague.

Pour rappel, le calcul de la taxe foncière est complexe. Pour simplifier, elle repose sur une valeur locative de votre logement, décidée par l'Etat. Sur ce montant, la commune prélève un pourcentage. Deux aspects différents à avoir en tête pour comprendre ce qui se joue.

En effet, pour tout le monde, qu'importe le lieu d'habitation, la valeur locative va augmenter de 1,7 % en 2025. Pour baisser le montant final de la taxe foncière, certaines villes ont donc décidé de baisser le pourcentage qu'elles prélèvent.

C'est notamment le cas de Cannes. Il s'agit de la première grande ville à en avoir fait l'annonce. Sur la Croisette, le maire David Lisnard a décidé que la part prélevée par la mairie baisserait de 3,6 %. Ainsi, avec l'augmentation mécanique de la base de calcul, c'est donc une diminution de 2 % de la taxe foncière qui s'annonce pour les propriétaires cannois. Un impôt foncier à 800 euros passera ainsi à 784 euros.

Non loin de là, c'est à Vallauris qu'une autre baisse, plus importante, sera appliquée. La mairie va diminuer de 19 % la part prélevée. La baisse effective sera donc de 17,3 % pour les propriétaires. Si la taxe foncière était de 800 euros en 2024, elle ne sera que de 661 euros en 2025.

Toujours dans le secteur, Roquebrune-sur-Argens a pris une décision similaire, avec une baisse du taux communal de 3 %. Résultat : une diminution de 1,3 % de la taxe foncière permettra à un propriétaire de payer 11 euros de moins. De l'autre côté du pays, à Basse-Goulaine, en Loire-Atlantique, la mairie a aussi annoncé une baisse de 3 % du taux communal. Pour les habitants, il s'agira de la 9e baisse sur les 10 dernières années.

La liste des communes qui ont annoncé une baisse de la taxe foncière en 2025 ne s'arrête pas là. Plusieurs villes moyennes sont également de la partie. Dans l'Aude, Carcassonne affiche une baisse de son taux de taxe foncière de 1,7 %, même constat pour Cholet dans le Maine-et-Loire, avec une baisse de 3 %. Enfin, dans le Val-d'Oise, Cormeilles-en-Parisis, commune de 27 000 âmes, a également fait le choix de baisser la taxe foncière : -1,7 %. Alors, est-ce une gestion rigoureuse des budgets, une nouvelle stratégie dans les dépenses publics, ou un premier calcul politique juste avant les élections municipales de 2026 ? À vous de juger.