C'est le plus gros gisement mondial : du "nouveau pétrole" trouvé en France, le site bientôt exploité ?

La découverte a été faite "par hasard" par des chercheurs. Le début d'un eldorado ?

Parfois, le hasard fait bien les choses. Très bien même. C'est ainsi, "un peu par hasard", que le très probable plus gros gisement mondial du "nouveau pétrole" a été découvert en France. Une trouvaille inestimable, ou presque : elle se comptera en milliards d'euros si le potentiel du site venait à se confirmer dans les années à venir.

C'est en Lorraine, dans la petite commune de Folschviller, qu'a été mis au jour ce gisement. La bourgade de 4000 âmes, situées à 50km à l'est de Metz, non-loin de la frontière avec l'Allemagne, pourrait devenir une attractivité nationale (et internationale) si l'exploitation venait à débuter. Il faut dire que ce "nouveau pétrole" est particulièrement prisé puisqu'il n'émet aucun gaz à effet de serre.

Non loin de là, à Pontpierre, un forage de 4km de profondeur va même être creusé. L'autorisation a été délivrée fin février par la préfecture. L'objectif est, là aussi, de trouver une source similaire de cette énergie prisée et de vérifier le potentiel de ce gisement providentiel.

Son nom ? L'hydrogène blanc. C'est l'énergie du moment, celle que tout le monde recherche. La plus "écolo" selon les spécialistes, puisqu'elle est présente telle quelle dans la nature et qu'elle ne demande aucune transformation. D'autres formes d'hydrogène (gris, vert) sont actuellement produites mais elles nécessitent de puiser dans des ressources naturelles (charbon, gaz).

A l'origine de la découverte, un projet tout autre. Des chercheurs examinaient les sols de ce secteur de la Lorraine afin de trouver du méthane. Or, au cours de leurs explorations, les données relevées présentaient des sols contenant de plus en plus d'hydrogène au fur et à mesure du creusement. "À 1 150 m, la concentration d'hydrogène est de 14 %, ce qui est très spectaculaire. On grimpe même entre 17 et 20 % à 1 250m", a expliqué Philippe de Donato, l'un des chercheurs, au Républicain Lorrain.

Au total, les projections tablent sur un possible gisement de 46 millions de tonnes d'hydrogène naturel, soit le plus gros gisement mondial de ce qui est réputé être le "nouveau pétrole." Celui-ci irait de Bar-le-Duc à Metz. Reste à trouver tout de même une méthode d'extraction puis son usage.

La conversion des équipements utilisant du pétrole vers de nouvelles inventions fonctionnant à l'hydrogène a déjà commencé. BMW propose notamment un X5 à hydrogène "polluant". Mais la route vers une éventuelle généralisation s'annonce encore très longue, sinueuse et surtout toujours incertaine.

Une demande d'exploration du site a été adressée à l'État en mars 2024, mais la réponse n'est toujours pas arrivée. Première étape obligatoire avant de rêver, sur un territoire miné par la pauvreté depuis la fin de l'extraction du charbon. Deux puits, fermés en 1979, étaient présents sur le territoire même de Folschviller. "C'est peut-être l'occasion de renaître de nos cendres" s'émerveille déjà le maire, Didier Zimny, auprès de Reporterre.