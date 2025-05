L'Agirc-Arrco annonce un changement dans le calcul de la retraite : bonne nouvelle pour de nombreux Français

Un petit changement vient d'entrer en vigueur et va être bénéfique pour de nombreux salariés.

C'est un changement technique, très technique même. L'un de ceux qui donnent mal à la tête en le lisant. Il s'agit pourtant d'une bonne nouvelle pour certains Français en vue de leur retraite. L'Agirc-Arrco a procédé, il y a quelques semaines, à une modification du mode de calcul de la future pension de retraite de certains salariés. Cet ajustement, entré en vigueur le 19 mars dernier, va permettre à une partie des employés du privé de bénéficier d'une retraite plus importante lorsqu'ils quitteront le monde du travail.

Mais attention : ce changement ne sera pas automatiquement appliqué par la caisse de retraite complémentaire. Cela relève d'une décision personnelle et un document devra obligatoirement être signé entre le salarié et son entreprise afin de pouvoir en bénéficier.

Cela concerne les personnes embauchées au "forfait jour", c'est-à-dire généralement les cadres. Il peut arriver que certains travaillent un nombre de jours inférieurs à ce qui est prévu dans la convention collective ou l'accord d'entreprise. Par exemple que le contrat stipule 190 jours travaillés dans l'année contre 218 dans l'accord d'entreprise (nombre généralement en vigueur). Dans ce cas, on ne parle pas de temps partiel mais de "forfait jour réduit".

Jusqu'ici, les personnes dans cette situation et percevant plus de 2425 euros net (équivalent à 1,7 Smic) par mois cotisaient moins pour leur retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco. En effet, leurs points Agirc-Arrco n'étaient calculés que, au maximum, sur 2425 euros de revenus et non pas sur leur salaire complet, par exemple 3000 euros.

Mais les choses viennent de changer. Désormais, ces personnes vont cotiser, pour leur retraite complémentaire, sur l'ensemble de leur salaire. Mécaniquement, cela va ainsi faire grimper le montant de leur pension Agirc-Arrco. Sollicitée, la caisse n'a pas évalué le nombre de personnes qui pourront bénéficier de cette nouveauté, ni même combien cela leur permettra de gagner en plus, par rapport à l'ancien dispositif. Encore faut-il penser à signer un accord avec son entreprise.