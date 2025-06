L'une des plus importantes mines d'or au monde découverte, des tonnes de "métal rouge" également trouvées

Les résultats d'une étude montrent qu'un site exceptionnel contient des tonnes d'or, mais aussi d'autres matériaux précieux.

C'est une découverte "remarquable", "l'une des plus importantes de ces 30 dernières années". Une mine d'or a récemment été mise au jour à la frontière entre l'Argentine et le Chili et le site exploré a révélé contenir bien d'autres métaux précieux. Au-delà du métal le plus convoité de la planète, d'importantes quantités de cuivre et d'argent ont également été trouvées. "Un gisement de classe mondiale" aux yeux de Jack Lundin, PDG de la société Lundin Mining à l'origine de la découverte.

C'est à plus de 5000 mètres d'altitude, au cœur de la cordillère des Andes, que, depuis 2020, entre 250 et 300 ouvriers tentent de percer le secret des sols de la plus longue chaîne continentale de montagnes. A cheval entre l'Argentine et le Chili, au nord des deux pays, loin de toute vie active, les analyses ont permis d'estimer la présence d'environ 900 tonnes d'or.

Montant estimé du butin : 62 milliards d'euros (hors coûts d'exploitation) ! Une première évaluation qui pourrait bien s'accroître puisque près de 1400 tonnes d'or supplémentaires se trouveraient dans les sols du site dénommé "Filo del Sol" ("Rayon de soleil", ndlr). Mais les informations sur ce trésor complémentaire ne sont encore que partielles.

Au-delà de l'or, la ressource en cuivre dénichée est particulièrement exceptionnelle. Selon le PDG, il s'agit de "l'un des projets de cuivre à ciel ouvert non exploités à la plus haute teneur au monde." Un véritable magot puisque 13 millions de tonnes de ce "métal rouge" ont été certifiées et 25 supplémentaires pourraient suivre. Des analyses complémentaires doivent le confirmer. Ainsi, cela pourrait représenter un trésor d'au moins 123 milliards d'euros.

Enfin, une importante réserve d'argent a aussi été trouvée : 18 000 tonnes avec certitude et potentiellement 23 000 supplémentaires selon les études à venir. Soit, au moins, une exploitation pouvant rapporter 17 milliards d'euros.

L'heure n'est pas encore à l'extraction ni à l'exploitation de ce site exceptionnel, mais Jack Lundin se projette déjà : "Filo del Sol est sur le point de se développer pour devenir un gisement de classe mondiale." Et ce, alors que le Chili est déjà le premier producteur mondial de cuivre.