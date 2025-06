Electricité : cette ligne de la facture va coûter 4 fois plus cher à tous les Français, il va bientôt falloir passer à la caisse

Le montant de la facture d'électricité va bientôt changer et peu risquent de s'en rendre compte.

C'est une bien mauvaise surprise qui va arriver à la fin de l'été pour tous les Français. Alors que la facture d'électricité avait baissé, un changement va bientôt être appliqué et contraindre, a priori, les ménages à mettre davantage la main au portefeuille. Cela n'a pas (encore ?) fait l'objet d'une annonce en grandes pompes. Pourtant, il y aura bien une petite différence sur la note finale, à compter de la facture de fin août.

Lorsqu'EDF, Engie ou tout autre fournisseur d'électricité envoie la facture, celle-ci comporte plusieurs lignes qui détaillent le montant total. Si la plupart des clients ne s'intéressent qu'à ce qu'il faut effectivement payer à l'énergéticien, il peut parfois être intéressant de se pencher sur le détail. C'est ce qu'il faudra faire dans quelques semaines pour comprendre ce qui va changer.

Lors de chaque mensualité, la facture indique le montant de l'abonnement, la consommation ainsi que diverses taxes. Tout est noté sans TVA (prix HT) dans une colonne, puis avec TVA (prix TTC) dans une autre. Parmi tous ces éléments, c'est le prix de l'abonnement qui va changer à partir du 1er août et qui sera donc facturé à la fin de ce mois-là ou lors de votre prochaine échéance, selon votre mode de paiement.

Actuellement, la TVA sur l'abonnement est de 5,5%. Or, une réglementation européenne impose désormais que ce soit le taux normal de TVA qui s'applique et non plus le taux réduit. Conséquence : la TVA appliquée sur l'abonnement sera désormais de 20% et donc presque multipliée par quatre. A l'année, celui-ci coûtera donc quelques euros de plus à chaque client.

Par exemple, pour un client Engie qui a souscrit à l'offre "Elec Référence 2 ans" avec 6kVA de puissance, son abonnement est actuellement de 30,36€ TTC à l'année. Avec le changement de taux de TVA, celui-ci va passer à 34,54€. Pour calculer plus précisément sa hausse, il faut lire la ligne "Abonnement" dans la section "Electricité" de votre facture, prendre le montant HT par mois et le multiplier par 1,2. Cela vous donnera la futur montant exact de votre abonnement.

Avec cette décision, c'est davantage d'argent qui va rentrer dans les caisses de l'Etat. Mais rien ne dit que les prix de base (abonnements HT) ne vont pas, eux aussi, augmenter dans les mois à venir. Quant au prix du kWh, celui-ci va-t-il aussi augmenter ou à nouveau baisser ? La réponse ne sera donnée que dans plusieurs semaines.