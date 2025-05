Ils fabriquent 11 millions d'euros en faux billets : la planque était digne d'un film

C'est dans une pièce à l'accès très secret qu'ont été fabriqués 30% des faux billets en circulation en Europe.

L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, dit-on. Les faux monnayeurs aussi, manifestement. Pourtant, la planque était bien cachée. Comme à la télé ou au cinéma, on trouvait au coeur de l'affaire une pièce sombre que des policiers ont fini par pénétrer. Et ce, à deux reprises, malgré le système sophistiqué, presque inspiré des plus grands brigands du cinéma.

L'histoire est rocambolesque car après que les forces de l'ordre ont interpellé, l'été dernier, le gestionnaire présumé d'un coquet système 100% illégal de faux billets, d'autres petites mains ont jugé pertinent de retourner sur place et de reprendre les activités comme si de rien n'était. Mais il y a quelques semaines, elles ont-elles aussi été prises la main dans le sac… de billets.

L'affaire se passe en Italie et a tout du synopsis dont les producteurs sont friands. Lieu de méfaits : Naples. Quoi de plus symbolique que la ville portuaire pour ce type de méfait. C'est depuis l'est de la cité, dans le quartier de Barra, que les malfaiteurs opéraient. Un véritable bunker avait été aménagé au sous-sol d'une maison.

"Derrière le garage se trouvait un espace souterrain entièrement fermé, accessible uniquement par un mur (de briques) mobile construit sur des rails pouvant être actionnés par télécommande", décrivait Le Corriere della Serra, l'un des principaux journaux italiens, en août dernier, après l'interpellation du chef présumé. Une planque digne des films, à peine croyable, dans laquelle se cachaient pas moins de 31 imprimantes numériques et tout le matériel nécessaire pour parfaitement copier les billets de banque.

https://video.corriere.it/cronaca/scoperta-una-stamperia-clandestina-a-napoli-sequestrati-2-7-milioni-di-euro-falsi/fbbc7ae5-c37a-4a31-8c0d-b8c1a90cexlk

Malgré le premier coup de filet, l'activité ne s'est pour autant pas arrêtée. Mi-mars, des militaires des unités d'opérations anti-contrefaçon de Naples et Rome ont découvert que d'autres personnes produisaient toujours les faux billets sur le même site. Quatre ont donc été interpellées, rapporte La Repubblica.

Parmi les six billets en circulation, seuls trois d'entre eux étaient produits dans cet "atelier" : celui de 20 euros, de 50 euros et de 100 euros. Une production à grande échelle puisque, selon une note du procureur adjoint de Naples relayée par le quotidien, 11,5 millions d'euros avaient été produits depuis 2021 par les faussaires, uniquement avec les trois types de faux billets. Un montant colossal représentant 30% du total de fausse monnaie en circulation eu Europe. Une grande partie de cet argent est ensuite envoyé en France.