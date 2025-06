C'est la découverte la plus importante du siècle : un diamant de 2500 carats a été trouvé

Cela faisait plus de cent ans qu'une telle trouvaille n'avait pas été faite.

C'est une découverte exceptionnelle. L'une de celles "qui ne se produit qu'une fois tous les cent ans" à en croire les experts. "Un phénomène géologique absolu" puisqu'il s'agit de la trouvaille "la plus importante de ce siècle." Autant de superlatifs pour qualifier un fait historique : le deuxième plus gros diamant du monde a été découvert. La pierre pèse très précisément 2 492 carats, soit 498,4 grammes. Un véritable joyau puisqu'il s'agit du deuxième plus gros diamant du monde.

Selon les estimations, la valeur de cette pierre précieuse pourrait affoler les compteurs. Elle est évaluée autour de 35 millions d'euros, selon le Financial Times. Il faut dire que cela fait plus de 100 ans -depuis 1905 exactement- qu'une telle découverte n'avait pas été faite. La dernière fois, le "Cullinan" avait été taillé en plusieurs morceaux et certains étaient devenus des joyaux de la Couronne britannique.

C'est au Bostwana -au nord de l'Afrique du Sud- qu'a été mis au jour ce nouveau diamant, au mois d'août dernier. La pierre précieuse était nichée dans la mine de Karowe et a été trouvée grâce à une technologie de rayons X, mise au point par la société elle-même. "Elle permet d'extraire de plus grosses pierres précieuses du sol sans qu'ils se brisent en morceaux", a expliqué à l'AFP Tobias Kormind, plus grand bijoutier en ligne d'Europe

Découvert en 1970, le site n'est véritablement exploité que depuis 2012. Actuellement, c'est l'entreprise canadienne Lucara Diamond qui en a la gestion. Avant la trouvaille de l'été dernier, la mine avait déjà révélé d'autres pierres précieuses par le passé : le diamant Swelô de 1758 carats ainsi que le Lesedi La Rona (1 109 carats). Ils ont donc été supplantés par cette nouvelle trouvaille qui n'a pas encore été nommée.

Pour le pays, il s'agit du plus gros diamant jamais trouvé. Le Botswana est le premier producteur africain de diamants, l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants en volume et le plus important en valeur. Et ce, bien que le cours du diamant ait fortement chuté : une baisse d'environ 30% a été enregistrée depuis 2022.