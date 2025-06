Du changement en septembre ! Ces deux nouveautés vont faciliter les départs à la retraite

Deux nouveaux dispositifs vont entrer en vigueur en septembre et permettre plus facilement aux salariés et fonctionnaires de commencer à prendre leur retraite.

C'est une très bonne nouvelle qui s'annonce pour les futurs retraités. A compter -probablement- de septembre, deux nouvelles dispositions vont entrer en vigueur et permettre aux travailleurs (salariés du privé comme fonctionnaires) de quitter plus en douceur le monde du travail, sans que la rupture ne se fasse du jour au lendemain.

Il s'agit d'assouplir les règles de la retraite progressive car peu de Français utilisent ce dispositif lorsqu'ils arrivent en fin de carrière. Selon les derniers chiffres officiels, seules 30 000 personnes y ont recours sur les 700 à 750 000 départs à la retraite annuels, soit à peine 4%. D'ici quelques semaines, le nombre pourrait augmenter grâce aux changements adoptés.

Actuellement, un salarié qui souhaite bénéficier de la retraite progressive doit en faire la demande auprès de son employeur. Celui-ci peut refuser assez facilement la demande, en justifiant de l'incompatibilité de la durée de travail demandée avec l'activité économique de l'entreprise.

Désormais, en plus de cela, l'employeur devra motiver des difficultés de recrutement sur le poste concerné pour refuser la retraite progressive. Un ajout qui n'est pas un détail et qui doit permettre une meilleure rotation dans le monde du travail entre les nouveaux arrivants et les plus expérimentés qui souhaitent en sortir. Reste à savoir si les contrats à temps partiels proposés par les patrons pour palier la retraite progressive du salarié trouveront preneurs.

Par ailleurs, pour celles et ceux qui bénéficieront du dispositif de la retraite progressive à compter de septembre, une autre bonne nouvelle va arriver. Comme le passage en retraite progressive entraine une diminution des revenus, il sera désormais possible de compenser cette perte.

La prime de départ à la retraite, habituellement versée au moment de la fin de carrière, pourra être échelonnée tout au long de la retraite progressive et ainsi compléter le salaire. Cela nécessitera un accord d'entreprise ou de branche. Par ailleurs, si, une fois la période de retraite progressive terminée, il reste encore une partie de la prime de départ, ce reliquat sera évidemment versé au néo-retraité.

Ces nouveautés doivent être validées par le Parlement à partir de juin mais il ne fait aucun doute qu'elles vont entrer en vigueur puisque cela découle d'un accord national interprofessionnel, validé par les organisations syndicales et patronales.