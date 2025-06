A la retraite, je paie déjà 1200 euros de mutuelle : voici combien cela va me coûter cette année

Le montant de la facture va encore grimper dans les mois à venir.

C'est l'une des dépenses qui pèsent le plus dans le budget des retraités. L'une de ces factures quasi-incompressibles, (presque) obligatoires et qui coûtent bien plus chères depuis la sortie du monde du travail. En plus de l'énergie, du foncier ou du loyer, de l'assurance habitation, des frais de véhicules ou encore des courses alimentaires, les ainés doivent faire face à une autre lourde note : celle de la mutuelle.

Lorsque l'on travaille, l'addition est moins difficile à supporter : prélevée directement sur le salaire et en partie réglée par l'entreprise, elle semble comme indolore. Mais lors du passage à la retraite, il faut l'assumer pleinement. Un poids pour les ainés qui s'alourdit d'années en années. Et les mois à venir ne vont pas aller dans le sens inverse.

En moyenne, la facture annuelle s'élève à environ 1200 euros pour les retraités. "Entre 56 et 70 ans, on est autour de 1000€. Entre 70 et 85 ans, autour de 1250€ et, au-delà, à plus de 1300€", détaille Arthur Martiano, PDG du comparateur en ligne Le Lynx. Or, tous les ans, les assurés s'étonnent de l'envolée du coût, bien au-delà de l'inflation.

En réalité, le nouveau montant dépend d'autres facteurs. Celui de l'âge d'abord, celui du coût des soins, ensuite : consultations radios, hospitalisations, prothèses diverses… Le prix de la mutuelle augmente ainsi plus vite que le coût de la vie.

Si certains ont déjà renouvelé leur contrat, ceux qui devront le faire d'ici la fin de l'année doivent s'attendre à mettre davantage la main au portefeuille. "On constate des hausses de 5 à 8%", relève l'expert, hors prise en compte de l'âge.

A titre d'exemple, si vous devez renouveler votre contrat le 1er juillet, une mutuelle qui vous a coûté 1200 euros lors de la souscription du contrat en 2024 grimpera, au moins, à 1296€ (+8%). Un contrat à 1300 euros passera, a minima, à 1404 euros. Soit près d'une dizaine d'euros de plus par mois. Mais la bascule dans une tranche d'âge plus "à risque" peut aussi faire davantage s'envoler le montant à régler.

Pour 2026, Arthur Martiano mise sur une hausse similaire : "la tendance de fond de l'augmentation est autour de 4/5% chaque année." Ainsi, un contrat à 1200 euros pourrait passer, au minimum, à 1296 euros en 2025 puis à 1360 euros (+5%) euros en 2026. "Les mutuelles sont obligées d'être à l'équilibre. Donc si on leur demande de payer plus, elles vont devoir équilibrer leurs comptes", explique le patron du Lynx.

Devant cette facture de plus en plus lourde, l'expert des comparaisons appelle les retraités à comparer les offres. Aujourd'hui, au bout d'un an de contrat, il est possible de résilier à tout moment, sans justification. Et la nouvelle mutuelle s'occupe des démarches.

"Il faut s'assurer que l'on est couvert pour les bonnes garanties, essayer d'estimer son risque (a-t-on besoin d'être couvert pour une audioprothèse par exemple ?) et éviter les 'contrats dormants' vieux de 10 ans", liste Arthur Martiano. Le jeu en vaut la chandelle : "Nous constatons des écarts de prix jusqu'à 500 euros entre les contrats de certains et une offre davantage adaptée à leurs besoins."