Un nouveau gisement d'or très particulier découvert en Europe, c'est "du jamais vu en exploration"

Alors que les recherches ne devaient durer qu'un mois, elles se poursuivent finalement pour une durée indéterminée.

C'est une nouvelle trouvaille qui pourrait rapporter gros. Après que l'un des plus importants gisements d'or a été mis au jour à la frontière entre l'Argentine et le Chili, un nouveau gisement vient d'être découvert bien moins loin, à 3000km de la France. Après des semaines d'explorations, des experts en géologie ont annoncé que le résultat des études "confirme l'important potentiel aurifère" du site.

Si l'Hexagone compte plusieurs régions riches en or, c'est en Finlande, à la frontière avec la Russie, qu'une forte densité aurifère a été détectée. Fin mai, l'entreprise Endomines Finland a annoncé qu'un "résultat impressionnant a[vait] été obtenu dès le premier forage" effectué sur le site. De quoi confirmer les premières expertises qui, en février, laissaient déjà présager "quelque chose d'important" selon la société.

Le gisement d'Ukko, à Ukkolanvaara, fait partie de la "Ligue aurifère de Carélie", une zone de 25km² située au sud-est de la Finlande, connue pour ses divers gisements et mines d'or. Mais, cette fois, la découverte est particulière. "Trois zones aurifères à haute teneur dans un même forage, c'est du jamais vu en exploration", a commenté Kari Vyhtinen , PDG de la société.

Initialement, les recherches ne devaient durer qu'un mois. Compte-tenu de la découverte, Endomines a décidé de poursuivre "indéfiniment" les investigations car "des observations d'or visible dans plusieurs forages indiquent que l'or est présent sur une zone plus étendue."

Selon les éléments dévoilés à la presse par l'entreprise, la concentration en or varie de 2,67g/t à 9,90g/t, en fonction des forages et de la profondeur. Au total, 12 forages sont effectués sur le site et continuent d'être analysés. Aucune évaluation de la valeur n'a encore été réalisée et aucun calendrier n'a, à ce stade, été fixé quant à la future extraction de l'or.

Pour le pays, cette nouvelle découverte pourrait renforcer sa position dans le secteur, lui qui compte déjà la plus grande mine d'or d'Europe, plus au nord, en Laponie (mine Kittilä). Au-dessus du cercle polaire, plus de 1000 ouvriers s'activent pour extraire environ 6 tonnes d'or par an. Un destin similaire attend-t-il le gisement d'Ukko ?