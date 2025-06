Une nouvelle prime pour les futurs retraités : voici qui pourrait toucher jusqu'à 800 euros

L'idée d'un nouveau "chèque" a officiellement été annoncée.

Le chéquier de l'Etat va-t-il à nouveau être sorti ? Alors que l'heure est à la recherche d'économies à tout va, une nouvelle prime pourrait être versée à une partie de la population, dont le montant pourrait grimper jusqu'à 800 euros… par mois ! Non, ce n'est pas une intox mais bel et bien une piste sérieusement envisagée. Il s'agirait d'une "prime séniors", destinée à des futurs retraités en passe quitter le monde du travail.

Le projet a été annoncé par François Bayrou en personne. C'est le Premier ministre lui-même qui porte cette idée et devrait la défendre dans les jours à venir. Un sacré coup de pouce financier pour les bénéficiaires. Un "cadeau" qui n'est toutefois pas sans arrière-pensée.

Voici la proposition soumise par le chef du gouvernement : dans l'hypothèse où un salarié qui serait en droit de partir à la retraite décide de continuer à travailler, alors une partie de sa retraite lui serait versée en plus de son salaire, chaque mois.

Dans quelle proportion ? François Bayrou n'en a pas dit davantage et laisse les syndicats et le patronat en discuter et fixer les modalités, si cela aboutit. Elle pourrait grimper jusqu'à 800 euros par mois selon Eric Revel, journaliste spécialisé en économie, interrogé par Sud Radio.

Si cela peut apparaître antagoniste avec la période du serrage de ceinture, la proposition pourrait avoir l'effet de remplir d'autres caisses. En effet, c'est généralement en fin de carrière que les salariés sont les mieux payés. Qui dit salaire élevé, dit cotisations élevées, donc plus de rentrées financières dans la trésorerie des organismes de retraite. En maintenant les séniors dans le monde du travail via l'incitation financière, François Bayrou fait le pari que cela engendrerait des recettes supplémentaires pour financer la retraite.

Politiquement, il joue par ailleurs au funambule. Sa proposition ne doit pas masquer que l'idée d'une hausse de la CSG pour les retraités les plus aisés est sérieusement envisagée et que le dispositif "carrières longues" pourrait être raboté et bénéfique à moins de personnes. Mais comme pour tout, rendez-vous est donné mi-juillet.