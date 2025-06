Plus besoin de poser sa carte sur le TPE : le paiement sans contact va devenir encore plus simple

Devenue une pratique courante, le paiement sans contact va connaître quelques changements d'ici la fin de l'année.

C'est une habitude que presque tous les Français ont pris : payer chez un commerçant sans insérer sa carte bancaire dans le terminal. Et même, sans taper son code confidentiel : pour les notes de moins de 50 euros si l'on utilise sa carte ; sans limite en cas d'usage de son smartphone. Une évolution entrée dans les mœurs, malgré quelques couacs. Il n'est pas rare de voir de nombreux paiements échouer, sans toujours savoir pourquoi.

Pour payer sans contact, qu'importe le moyen utilisé, il faut s'approcher au maximum du terminal de paiement, voire poser la carte ou le téléphone sur l'appareil. Plus précisément, il est obligatoire d'être, au maximum, à 5 millimètres du récepteur. Mais cela va bientôt changer.

En effet, la technologie utilisée pour permettre le paiement sans insérer sa carte bancaire va connaître une évolution dans les mois à venir. Bientôt, il n'y aura (presque) plus besoin de coller son moyen de paiement pour utiliser le sans contact. Être à 2 centimètres du terminal sera suffisant. "Cela permettra des interactions sans contact plus rapides et plus fiables", a expliqué le NFC Forum, l'organisme mondial qui gère la technologie NFC, celle qui permet de payer sans contact.

Si cela ne va pas bouleverser la pratique puisqu'il faudra rester proche du terminal, cela va réduire les échecs de paiement. En effet, en plus de l'augmentation de la distance, il ne sera plus nécessaire d'être parfaitement aligné avec le terminal, réduisant ainsi les erreurs.

Cette nouveauté devrait commencer à se mettre en place à l'automne 2025 ou en début d'année 2026. Pour en bénéficier, les détenteurs d'un TPE devront faire une mise à jour de leur appareil, tout comme ceux qui utilisent leur smartphone pour payer. En revanche, pour que la nouvelle technologie soit applicable sur les cartes bancaires, il faudra soit renouveler sa CB, soit attendre qu'elle expire pour en recevoir une autre, adaptée à cette avancée technologique.