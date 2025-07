5 millions de retraités devraient payer plus d'impôts en 2026, voici le montant

Une importante hausse des impôts vise de nombreux retraités et risque bien d'être mise en application.

Les retraités vont devoir sortir la calculette… et le chéquier. Pas tous, mais une bonne partie. Rien n'est encore définitivement acté -cela ne pourrait l'être qu'à l'automne-, mais la tendance semble aller vers l'idée que les ainés vont être davantage mis à contribution financièrement. Et ils devraient vite le ressentir sur leur feuille d'imposition. Si pour les impôts déjà remplis ces dernières semaines, rien ne changera, la prochaine déclaration au printemps 2026 risque de faire mal au portefeuille.

C'est en tout cas ce que laissent entendre plusieurs bruits de couloirs, relayés notamment par les bien informés Echos ou encore La Tribune dimanche. En effet, un point ne semble pas faire l'objet d'opposition dans les hauts lieux de la négociation : une hausse de la CSG, cet impôt prélevé tous les mois sur les pensions de retraite. Plus de 5 millions d'ainés pourraient en pâtir.

En effet, selon les deux médias, ce prélèvement est en passe d'être augmenté, à compter du 1er janvier 2026. Actuellement, il existe trois niveaux de CSG, en fonction des revenus des retraités : 3,8% sur les pensions des plus démunis, 6,60% sur les pensions moyennes et 8,3% sur les plus élevées. Ce dernier pourrait grimper à 9,2%, comme sur les salaires.

Le taux le plus élevé s'applique lorsqu'un retraité touche, à peu près, 2500 euros net, avant impôt à la source. Selon les chiffres officiels, cela correspond à 5,5 millions de Français. Pour un ex-salarié du privé, 2500 euros net de pension, cela correspond à 2750 euros brut. C'est sur ce montant brut qu'est prélevée la CSG.

Avec un taux à 8,3%, cela représente 2739 euros par an qui sont versés et permettent de financer la Sécurité sociale. Si le taux passe à 9,2%, cela représentera 3036 euros, soit 297 euros de plus sur l'année. Pour un couple d'anciens fonctionnaires avec 4000€ net de pension par mois, soit 4500€ brut, il faudra payer 486 euros de plus sur l'année.

Défendue par le Medef ainsi que la CPME, et ne semblant pas se heurter à un refus des syndicats (CGT, CFDT…) ni à celui du gouvernement, cette hausse d'impôts pourrait vite entrer en vigueur. A moins que députés et sénateurs s'y opposent d'ici la fin de l'année.