C'est la mauvaise surprise du jour : l'Etat coupe une aide "essentielle" pour les enfants

Le dispositif est recentré sur une certaine catégorie, excluant la plupart des enfants qui en bénéficiaient.

L'Etat ajuste ses dépenses. Et cette fois, ce sont des jeunes qui en font les frais. Une aide, notamment destinée aux enfants, ne sera plus versée aux plus jeunes d'ici quelques semaines. Depuis 2021, des enfants de 6 ans jusqu'aux adolescents âgés de 18 ans pouvaient prétendre à un dispositif leur permettant de toucher un chèque de 50 euros. Une aide bienvenue, versée aux plus modestes, qui a profité à 1,7 million de personnes en 2024, selon les derniers chiffres officiels. Mais le robinet va bientôt être fermé et pénaliser plus d'un million de bénéficiaires.

C'est le Pass'Sport qui va connaître ces quelques changements. Ce chèque permet aux familles de financer en partie une activité sportive pour leur enfant mineur, mais bénéficie aussi aux étudiants ou adultes handicapés. Or, il vient d'être décidé de recentrer le versement de cette aide vers les adolescents, excluant ainsi les principaux bénéficiaires.

A compter de la rentrée de septembre 2025, seuls les adolescents âgés de 14 à 17 ans pourront désormais obtenir cette aide, et non plus dès l'âge de 6 ans. Une tranche qui ne correspond pourtant qu'à un peu plus de 250 000 bénéficiaires, selon un rapport de la Cour des comptes. Les parents qui héritaient de ce coup de pouce financier vont devoir faire une croix dessus et payer de leur poche les 50 euros.

Pour les 14-17 ans, le critère des revenus reste inchangé : seuls ceux percevant l'allocation de rentrée scolaire seront en mesure de toucher l'aide. Les jeunes et adultes handicapés, âgés de 6 à 30 ans, éligibles à l'AEEH ou l'AAH, ainsi que les étudiants boursiers de moins de 28 ans pourront toujours continuer à toucher cette aide. D'autant qu'elle devient plus intéressante puisque, à compter de la rentrée de septembre, son montant passe de 50 à 70 euros !

Si le chèque est désormais limité à certains bénéficiaires, son montant devient donc plus important pour ceux qui peuvent le percevoir. Un choix assumé. "À 14 ans, près d'un collégien sur cinq n'a pas d'activité sportive régulière, notamment face à une contrainte liée au coût. Le Pass'Sport est une aide essentielle pour lever ce frein", a justifié Marie Barsacq, la ministre des Sports.

Sa prédécesseuse, Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle présidente du CNOSF, "regrette profondément cette décision", rappelant que le taux d'enfants de 11 à 13 ans respectant les 60 minutes d'activité par jour est l'un des plus faibles en Europe. Par ailleurs, elle juge que "la catégorie des 6-13 ans est un âge stratégique."

"Parce que c'est dès l'enfance que se prennent le goût et l'habitude de la pratique. A un moment où l'obésité infantile progresse et la santé mentale de nos enfants décline, quelle erreur de sacrifier un dispositif qui incite les petits à faire du sport", assène-t-elle dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Elle demande le maintien du Pass'Sport pour tous les jeunes de 6 à 18 ans. Sera-t-elle entendue à l'heure de la recherche d'économies ?