Allocations chômage, bonus écolo : des changements au 1er juillet 2025

Tous les mois s'accompagnent de changements pour les Français. Pour juillet 2025, ces changements sont synonymes de bonne nouvelle pour les allocataires du chômage et les personnes qui souhaitent acquérir un véhicule électrique.

Qui dit nouveau mois dit changements. Le 1er juillet 2025, des changements sont à prévoir concernant les allocations chômage, le bonus écologique, mais aussi les arrêts maladie et le prix du gaz. Globalement, ces changements sont une bonne nouvelle pour les Français les moins aisés.

À commencer par les allocataires d'assurance chômage. Les allocations vont être revalorisées de 0,5% au 1er juillet et cela devrait impacter près de 2,1 millions d'allocataires. La minimale va passer de 31,97 euros par jour à 32,13 euros. Une bonne nouvelle qui reste à nuancer. En effet, la CFDT et la CGT dénoncent une revalorisation "trop faible" en comparaison à l'année dernière. L'assurance chômage avait été revalorisée de 1,2% en juillet 2024.

Le bonus écologique

Le montant du bonus écologique va augmenter au 1er juillet. Cette augmentation est due à un nouveau mode de financement. En effet, l'aide qui vous permet d'acheter un véhicule électrique plus facilement ne sera plus financée par l'État, mais par les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). Sur le principe du pollueur-payeur, les CEE sont une caisse qui permet de financer des actions écologiques par les fournisseurs d'énergie. Selon Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, ce changement est une bonne nouvelle pour tout le monde, puisqu'il permettra à l'État de faire des économies et aux acheteurs d'être mieux aidés.

Les Français les moins aisés, avec un revenu fiscal de référence par part allant jusqu'à 16 300 euros verront l'aide passer de 4 000 à 4 200 euros. Pour la tranche supérieure (RFR/P de 16 301 euros à 26 200 euros), l'aide passera de 3 000 à 4 200 euros. Pour la tranche la plus riche (RFR/P de plus de 26 200 euros), l'aide passera de 2 000 à 3 100 euros. Il est important de préciser que tous les véhicules électriques ne sont pas concernés. Il ne s'agit que de ceux qui ont un bon score environnemental, dont le coût est inférieur à 47 000 euros et la masse inférieure à 2,4 tonnes.

Un nouveau formulaire pour les arrêts de travail

Le nouveau formulaire papier d'arrêt de travail est en place depuis le mois de septembre, mais il devient obligatoire au 1er juillet. Vous ne pourrez plus transmettre à votre assurance un formulaire imprimé depuis un logiciel de prescription. Ce nouveau formulaire (AAT) dispose d'une étiquette holographique et d'une encre magnétique. Le but est de limiter les fraudes et les falsifications.

Hausse du prix du gaz

Les Français qui se chauffent au gaz naturel vont voir leur facture augmenter. L'abonnement annuel pour le chauffage passe à 290,83 euros (hausse de 13 euros) et à 117,93 euros pour l'eau chaude (hausse de 3,63 euros). Une telle hausse s'explique par la diminution du nombre de contrats et la nécessité de l'entretien du réseau. Il y a moins de personnes qui paient mais le réseau a besoin d'être entretenu, alors ceux qui ont toujours un abonnement doivent payer plus.

La prise en compte des fortes chaleurs au travail

En cette période caniculaire, cette nouvelle mesure arrive à point nommé pour les travailleurs. Dès le 1er juillet 2025, les employeurs auront l'obligation de "protéger la santé et la sécurité de leur salariés". Les horaires pourront être aménagés, les tâches pénibles supprimées pendant les fortes chaleurs, les postes de travail protégés du soleil pourront être mis en place et les employeurs devront mettre à disposition trois litres d'eau par jour et par personne en l'absence d'eau potable courante sur le lieu de travail.

Les contrats d'apprentissage

Les entreprises qui ont des alternants devront payer plus cher à partir du 1er juillet 2025. Ce mode d'apprentissage permet aux étudiants de recevoir un salaire tout en travaillant en alternance entreprise-école et de voir leurs frais de scolarité payés. Les entreprises devront désormais payer une participation obligatoire de 750 euros pour tout alternant en Bac +3 et la prise en charge de la formation sera calculée au prorata du nombre de jours formés.