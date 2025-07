Elle cuisine du homard et se fait couper son RSA : un million de personnes piégées par une vidéo

Une vidéo très virale sur les réseaux sociaux a trompé de nombreux internautes.

Le sujet a mis en rogne nombre d'internautes. Le 4 juillet dernier, une vidéo, publiée sur le réseau social TikTok, raconte l'histoire d'une femme qui aurait été privée de RSA par la Caf. La raison avancée ? Elle se serait filmée en train de cuisiner du homard et aurait publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Des contrôleurs de la Caf seraient alors tombés dessus et auraient jugé incompatible qu'une allocataire du RSA puisse s'acheter du homard compte-tenu de sa déclaration de ressources.

Très vite, la vidéo de l'histoire devient circulante. "Reclist", le compte TikTok à l'origine de la diffusion de l'information, comptabilise plus de 1,4 million de vues en quelques jours. Une visibilité exceptionnelle pour cette page qui, habituellement, tourne autour des 100/200 000 vues.

Une vidéo avec des seules images d'illustration, une voix générée par intelligence artificielle, des fautes dans le texte, un prétendu enregistrement vocal d'une certaine Nadine de Toulouse et pas une reprise de l'affaire dans la presse… Autant d'éléments qui devraient laisser place à l'interrogation. Il n'en est rien pour de nombreux utilisateurs de TikTok qui ont plongé sans sourciller, mais il n'en est absolument rien.

Car cette histoire n'est rien d'autre qu'une énorme intox. Une fausse information sciemment publiée par "Reclist"… puisque c'est la marque de fabrique du compte. "Infox - colportages – rumeurs" est-il écrit en description et seuls 46 000 personnes suivent cette page, au logo détourné de CNews. Son slogan : "Sur le canal 16 de la TKT (t'inquiètes, ndlr)". La vidéo la plus visionnée du compte, avec 3,8 millions de visionnages, s'ouvre sur une séquence générée par l'intelligence artificielle dans laquelle un prétendu Français détruit un écran géant de Time Square, à New-York, puis explique que l'homme a été emprisonné à la prison de Fox River, l'un des faux établissements pénitentiaires de la mythique série Prison Break.

Reclist ne prend donc pas en traitre les internautes. Encore faut-il se renseigner. Car dans les commentaires, les messages vont bon train. "Je ne comprends pas, ça veut dire qu'avec le RSA, on ne peut boire que de l'eau du robinet et manger des pâtes au beurre ?", interroge une abonnée. Une autre trouve cela "normal". Aucun ne semble s'interroger de la véracité de l'information.

Qu'en est-il d'ailleurs des "vrais" contrôles de la Caf ? Sachez qu'elle est bien habilitée à contrôler le train de vie des allocataires pour s'assurer qu'elle ne verse pas à tort des prestations sociales. Et les preuves recueillies sur les réseaux sociaux sont tout à fait légales ! Interrogée par Linternaute.com, la Caf se montre toutefois très claire à ce sujet : "les images diffusées sur les réseaux sociaux et autres sources en ligne accessibles publiquement ne sont pas une preuve suffisante pour générer un contrôle, et donc une sanction. Elles peuvent en revanche confirmer une enquête approfondie menée par les contrôleurs". L'instance prévient : "de manière générale, nous incitons fortement le public à ne pas relayer les informations sur des prestations", surtout lorsqu'elles proviennent de sources non vérifiées ou de comptes obscurs...