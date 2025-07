C'est le document à télécharger avant les vacances : de grosses économies à la clé

Cette petite carte est un document indispensable à télécharger avant de partir en vacances. Elle permet de faire de grosses économies en cas de coup dur.

Avant de boucler ses valises pour les vacances, il y a quelques impératifs : vérifier la validité de ses documents d'identité ou faire la révision de la voiture si on a un long trajet à faire en font partie. Il existe aussi une démarche administrative trop souvent oubliée et pourtant à ne surtout pas négliger si on part en Europe : demander une petite carte qui peut véritablement vous changer la vie lors de vos vacances.

Ce précieux sésame, c'est la carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Gratuit, ce document facilite grandement la prise en charge des soins médicaux à l'étranger. La CEAM atteste de vos droits à l'Assurance maladie française et peut être demandée par toute personne qui y est rattachée, quelle que soit sa nationalité. Mais comment l'obtenir ?

Il suffit de se connecter en ligne sur votre compte Ameli. Attention, mieux vaut être prévoyant et s'y prendre au moins 20 jours avant le départ, le délai d'obtention étant d'environ 2 semaines. En cas d'urgence ou de demande tardive, un certificat provisoire de remplacement valable 3 mois peut toutefois être téléchargé immédiatement sur votre compte Ameli.

Vous partez en famille ? La demande doit être faite individuellement pour chaque membre de la famille, y compris les enfants de moins de 16 ans. Aucun document n'est à fournir. Une fois obtenue, la CEAM est valable au maximum 2 ans à partir de sa date d'édition.

A quoi donne droit cette petite carte ? Présenter sa CEAM en cas de soins lors d'un séjour en Europe permet de bénéficier d'une prise en charge dans les mêmes conditions que les assurés du pays visité. Cela concerne les soins médicalement nécessaires, les maladies chroniques, la grossesse et l'accouchement (mais pas les soins programmés, le but du séjour ne devant pas être médical).

La CEAM ne couvre cependant que les soins délivrés par le système de santé public du pays, pas ceux effectués dans le privé et les systèmes de santé et reste à charge varient beaucoup d'un pays européen à l'autre. Si les soins sont gratuits pour les locaux, ils le seront pour vous. Sinon, vous devrez faire l'avance des frais puis demander un remboursement sur place à l'organisme d'assurance maladie du pays. Vous pouvez aussi conserver vos factures et vous faire rembourser à votre retour en France.

La CEAM peut ainsi vous éviter de lourdes dépenses, par exemple en cas d'hospitalisation d'urgence, en permettant une prise en charge directe. Sans elle, vous auriez eu à régler immédiatement l'intégralité de la facture ! En dehors de l'Union européenne, la CEAM n'est pas valable. Seuls les soins urgents et imprévus seront pris en charge par l'Assurance maladie française à votre retour, dans la limite des tarifs pratiqués en France. Vous devrez pour cela remplir un formulaire Cerfa n°12267*06. Une assurance voyage est alors conseillée pour couvrir les frais médicaux, de rapatriement et d'annulation. Vous pouvez aussi vérifier les conditions comprises sur votre carte bancaire.

La CEAM ne remplace donc pas une assurance voyage. Mais en la téléchargeant avant votre départ en vacances, vous voyagerez davantage l'esprit tranquille au sein de l'Union européenne.