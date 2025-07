Mauvaise nouvelle pour certains Français : la facture d'énergie va augmenter dès le 1er août, mais de combien ?

L'augmentation des tarifs dépend de la consommation : certains Français devront payer plus, et d'autres moins.

Mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie de nombreux Français. Comme chaque début de mois, le 1er août vient avec son lot de nouveautés. Parmi elles : la hausse de la TVA sur l'électricité et le gaz. Plus précisément, sur les abonnements.

Jusqu'alors, sur les factures d'énergie des Français, deux taux de TVA étaient appliqués : un taux de 20 % sur la consommation (qui varie donc), et un taux de 5,5 % sur l'abonnement (qui ne varie pas). "Or, cette double taxation n'est pas autorisée par l'Union européenne qui impose des taux de TVA uniformes pour un même service. Un taux de TVA à 20 % sera désormais appliqué sur la part liée à l'abonnement", explique le Service public. La TVA sur l'abonnement passe donc à 20 %.

Heureusement, "pour compenser cette hausse de la part liée à l'abonnement", le gouvernement va baisser deux autres taxes à partir du 1er août. Il s'agit du TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), qui concerne uniquement les contrats d'électricité ; et l'accise, la taxe sur la consommation d'électricité et de gaz. La première baissera d'environ 2,5 %, et la deuxième de 11 %. Au final, le prix au kilowattheure "va passer de 0,2016 € à 0,1952 €" d'après le Service public.

Cette augmentation de la TVA sur l'abonnement d'énergie aura plus d'impact pour les petits consommateurs que pour les gros. "Pour les faibles consommations, l'augmentation de la part de l'abonnement sera plus visible que la baisse liée à la consommation. Pour les fortes consommations en revanche, la facture va baisser. En effet, la baisse du prix du kilowattheure aura davantage d'impact sur le montant de la consommation et l'augmentation de l'abonnement se fera moins sentir", explique le Service public.

Les évolutions de tarifs des factures d'énergie dépendront donc de l'abonnement mais aussi de la consommation. Pour un foyer qui consomme 4 400 kilowattheures par an, "la facture moyenne TTC annuelle passera de 1 050 € à 1 046 €", d'après la CRE (la Commission de régulation de l'énergie). Pour connaître l'impact sur votre facture, vous pouvez demander directement à votre fournisseur d'énergie. Hellowatt a fourni pour sa part un tableau à ses abonnés.

© Hello Watt

Si la hausse de la TVA sur l'abonnement est pour le moment compensée par le gouvernement, la baisse de l'accise de l'électricité et du gaz ne sont prévus que jusqu'au 31 décembre 2025. Les factures pourraient donc augmenter à partir de 2026 si la baisse de l'accise n'est pas maintenue.