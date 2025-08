Ce SMS est l'arnaque bien rôdée des vacances, il est envoyé à de nombreux Français

Il est apparu fin juin mais continue d'être envoyé cet été. Ce SMS cache une nouvelle arnaque.

Le scénario est toujours le même mais semble avoir fait ses preuves à la vue du nombre de SMS reçus et signalés ces dernières semaines. A la rédaction, nous sommes d'ailleurs nombreux à l'avoir reçu fin juin, mi-juillet ou même en ce début du mois d'août. Avec toujours le même mode opératoire...

Vous recevez un SMS d'un numéro inconnu vous demandant "Bonjour, vous êtes chez vous ?". Cette arnaque, signalée dès le 30 juin sur la plateforme Signal Arnaques et sur le réseau social X, est une variante d'une escroquerie déjà connue : celle de l'arnaque au faux colis.

Cette fois, les arnaqueurs ont une toute autre approche, bien pensée au moment des vacances. Vous recevez ainsi un SMS d'un numéro inconnu vous demandant "Bonjour, vous êtes chez vous ?" Mais que se passe-t-il si vous répondez ? Dans la plupart des cas, vous aurez une réponse vous assurant qu'il s'agit d'un livreur mais que le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Il vous demande ainsi de reprogrammer la livraison et vous fournit un lien. Or, celui-ci dirige vers un faux site visant à dérober vos données personnelles et bancaires !

© Linternaute.com

Pour ne pas tomber dans le panneau, plusieurs réflexes sont à adopter. Tout d'abord, méfiez-vous des SMS provenant de numéros commençant par 06 ou 07. Les vrais transporteurs comme La Poste ou Mondial Relay utilisent des numéros courts ou des numéros non géographiques. Ensuite, soyez attentifs au style du message. Les fautes d'orthographe et les tournures approximatives doivent vous alerter.

En cas de doute, ne cliquez jamais sur les liens fournis. Contactez directement le transporteur en utilisant les informations de suivi officielles. Pensez aussi à bloquer le numéro de l'expéditeur malveillant, même si cela ne garantit pas de ne plus être importuné. Face à ce phénomène, les autorités ont mis en place des outils pour permettre aux citoyens de se défendre. En cas de réception d'un SMS douteux, vous pouvez le signaler au 33700. Cette plateforme centralise les alertes pour lutter plus efficacement contre les messages indésirables et les tentatives d'hameçonnage.