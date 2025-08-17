New York recrute des enseignants à tout prix, le salaire est connu et ferait pâlir les profs français

La ville de New York recrute activement des milliers d'enseignants. Les salaires sont connus, bien loin des conditions françaises.

Alors que la France peine à attirer de nouveaux enseignants malgré une revalorisation récente des salaires, la ville de New York semble aussi avoir des difficultés de recrutement... et met les bouchées doubles ! En vue de la prochaine rentrée, les autorités locales multiplient les appels, d'autant qu'une nouvelle règle a été mise en place dans l'Etat concernant la taille maximale des effectifs dans les classes. Certaines classes seront dédoublées et la métropole américaine lance donc une vaste campagne de recrutement.

Un site spécial, lié à la mairie de New York, a même été mis en place : TeachNYC.net. On y trouve toutes les informations pour postuler, y compris les conditions et salaires proposés. Les personnes souhaitant débuter une carrière dans les écoles publiques new-yorkaises se verront offrir un salaire de départ calculé en fonction de leur formation et de leurs années d'expérience.

Ainsi, un enseignant titulaire d'un master sans expérience touchera un salaire de base de 75 017 dollars annuels (environ 69 000 €, soit 5750 euros mensuels), tandis qu'un enseignant titulaire d'une licence débutera à 66 733 dollars (environ 61 000 euros annuels, soit environ 5000 euros mensuels). Ces salaires augmenteront respectivement à 77 455 dollars et 68 902 dollars à compter du 14 septembre prochain suite à une revolarisation recemment annoncée. Attention, les professeurs admis sans master devront ensuite valider leur master d'ici cinq ans.

En plus de ces rémunérations de base déjà élevées vu de France, les enseignants new-yorkais bénéficieront d'augmentations de salaire annuelles automatiques et de primes de rétention, dont une dès leur première année d'enseignement. Ils auront également accès à une couverture santé complète (assurance maladie, dentaire, ophtalmologique...) et seront intégrés au généreux système de retraite des enseignants de la ville, l'un des plus avantageux selon les standards locaux.

Des conditions bien différentes de celles proposées en France, où malgré les récentes revalorisations, un professeur stagiaire touche environ 1 842 euros nets par mois et un titulaire en début de carrière un peu plus de 2 000 euros. Même avec les missions complémentaires rémunérées introduites par le Pacte enseignant facultatif, le fossé reste donc immense avec les salaires pratiqués outre-Atlantique...