Il voulait prendre une retraite anticipée, consulte ChatGPT et perd la majeure partie de sa pension

Un jeune retraité a vécu une mésaventure en perdant une grande partie de sa pension de retraite après avoir consulté ChatGPT.

Un salarié a vu ses rêves de retraite anticipée se transformer en cauchemar après avoir fait confiance aux conseils de ChatGPT pour planifier son départ à la retraite. Selon un avocat spécialisé en droit du travail espagnol, Nacho, créateur de contenu sur TikTok, son client pensait pouvoir bénéficier d'une pension mensuelle de 800 euros en prenant sa retraite de manière anticipée.

Cependant, en se fiant aux informations erronées fournies par l'outil d'intelligence artificielle, il a finalement découvert que sa pension ne s'élèverait qu'à 200 euros par mois. "ChatGPT lui a coûté très cher pour toute la vie", a déclaré Nacho dans une vidéo publiée sur TikTok.

Comment cela-a-t-il pu arriver ? Le client avait commencé à demander à ChatGPT le montant de la pension à laquelle il aurait droit et a suivi les indications sans vérifier les données auprès d'un professionnel. L'avocat a expliqué que le chatbot avait même cité une prétendue "clause" d'une loi pour justifier son calcul, alors que cette clause n'existait tout simplement pas dans la législation espagnole. Une pure invention donc...

"Au final, il va prendre sa retraite, et au lieu des 800 euros... Devinez combien il a obtenu ? Deux cents. Deux cents euros pour toute la vie", a souligné Nacho. Ce cas n'est malheureusement pas isolé. L'avocat a averti que ChatGPT avait également fourni des informations erronées sur les délais de licenciement dans une situation similaire avec un autre client.

Bien que l'IA puisse être un outil utile, Nacho insiste sur le fait qu'elle n'est pas toujours fiable et qu'il est essentiel de faire appel à un professionnel, surtout lorsqu'il s'agit de décisions critiques comme la planification de la retraite. "C'est un outil qui aide, mais qui dans de nombreux cas n'est pas fiable", a-t-il déclaré, ajoutant : "faites toujours appel à un professionnel et, surtout, ne vous laissez pas tromper".

Il est important de rappeler que l'IA ne peut pas remplacer les conseils d'un expert financier ou d'un service spécialisé dans les questions de retraite. Pour éviter de se retrouver dans une situation similaire, il est donc recommandé de toujours vérifier les informations obtenues en ligne et de consulter un professionnel avant de prendre des décisions qui auront un impact sur votre avenir financier. Pour la retraite, rappelons qu'il est possible de consulter ses droits et trimestres cotisés via le site officiel Info-retraites.fr qui vous renseignera sur vos droits et vous permet d'effectuer en quelques clics des simulations personnalisées de pension de retraite qui tiennent compte de votre situation.