Ces villages sont à quelques mètres de la France, le salaire moyen y est de 10 000 euros par mois

Certains villages, pourtant tout proches de la frontière française, affichent des salaires moyens dépassant les 10 000 euros par mois.

L'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Pas toujours mais certains chiffres peuvent donner le tournis. Il suffit parfois de faire quelques kilomètres voire quelques centaines de mètres pour observer une situation économique bien différente. C'est le cas à certaines de nos frontières. Le cas suisse est bien connu mais un petit pays offre aussi une situation économique enviable.

Niederanven, Schuttrange, Strassen, Leudelange et Bertrange... Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ce sont actuellement les cinq communes du Luxembourg où l'on gagne le mieux sa vie. Toutes affichent des salaires moyens supérieurs à 10 000 euros mensuels selon les dernières données du Statec, l'institut statistique luxembourgeois, relayé par RTL Infos. En tête, Niederanven et ses 14 258 euros de moyenne, en hausse de près de 2000 euros en à peine deux ans.

Pourtant, ces villages aux allures d'eldorado ne sont qu'à quelques kilomètres, voire centaines de mètres pour certains, de la frontière française. Niederanven est par exemple situé à seulement 30 kilomètres de Thionville. Un trajet d'une demi-heure à peine (sans les bouchons qui gâchent la vie de nombreux frontaliers) mais qui sépare deux réalités économiques bien différentes. Comme à Weiler la Tour 4e du classement avec ses 10 118 euros de salaire mensuel moyen et situé à 6 petits kilomètres de la frontière...

Attention toutefois, si les chiffres donnent le tournis, ils ne reflètent pas la situation de tous les habitants de ces communes huppées. Le salaire médian, qui sépare la population en deux moitiés égales, est en effet nettement inférieur aux moyennes affichées. Il culmine à 7236 euros à Niederanven. Un montant certes élevé, mais loin des 14 000 euros de moyenne qui sont tirés vers le haut par les très hauts revenus de certains résidents.

Les écarts de richesse sont donc importants au Luxembourg, y compris à l'intérieur d'une même commune. Ils le sont encore plus entre les différents territoires du pays. Si 23 communes, principalement situées dans la capitale et sa périphérie, affichent un salaire médian supérieur à 6000 euros, d'autres sont loin du compte. C'est le cas des communes les plus rurales et éloignées des pôles économiques.

Sept d'entre elles ont même un salaire moyen inférieur à 5000 euros, comme Wiltz, Vianden ou Reisdorf. Dans ces villages, plus de la moitié de la population gagne moins de 4000 euros, soit plus proche du seuil de pauvreté local fixé à 2540 euros en 2024 en tenant compte du coût de la vie plus élevé au Luxembourg, notamment sur l'immobilier. La situation économique de ces communes paraît donc bien éloignée de celle de Niederanven et des autres champions luxembourgeois des salaires, si proches géographiquement de nos frontières.