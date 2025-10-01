"L'angoisse de la feuille de paie" : pourquoi les profs ont-ils touché un plus petit salaire en septembre ?

On s'est penché sur une bizarrerie : pourquoi les professeurs des écoles et en collège-lycée touchent-ils un salaire plus faible à la rentrée ?

Chaque matin durant l'année scolaire, les parents laissent leurs enfants à la grille de l'école, les confiant à leurs professeurs des écoles ou à ceux de collèges et lycées. Et peu d'entre eux savent que le salaire de ces professeurs n'est pas le même en fonction des périodes de l'année ! Les "profs" expérimentés ont appris à composer avec cette situation : le salaire de septembre est ainsi plus faible, voire nettement plus faible que les autres mois de l'année scolaire…

La fin du mois de septembre peut ainsi être source de quelques surprises pour les enseignants au moment de découvrir leur salaire. "C'est l'angoisse, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre en septembre", témoigne Romane*, professeur des écoles dans le Grand Est depuis 5 ans. "La première année, j'en ai pleuré quand j'ai ouvert mon premier bulletin de paie ". Et pour cause, la somme n'était pas vraiment celle attendue après une première rentrée stressante : "je touchais moins que lorsque j'étais encore stagiaire !", se souvient-elle. Soit 1591 euros nets (avant prélèvement à la source) comme elle nous l'a montré sur son bulletin de paie de l'époque… C'était 350 euros de moins que les mois suivants !

Une bizarrerie administrative que le ministère de l'Education nous a expliqué : "à l'issue de la période de stage, les enseignants qui viennent d'être titularisés perdent en effet à leur titularisation le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de formation versée aux stagiaires mais bénéficient en contrepartie d'une rémunération de base plus élevée dès lors que leur reclassement dans le corps des enseignants est effectif en paie." Or, ce reclassement, pour un nouveau professeur titulaire comme pour un professeur expérimenté, peut prendre du temps ! Le SNES-FSU, syndicat majoritaire dans le premier degré, explique que le changement d'échelon "s'il est censé se faire au 1er septembre, est généralement effectif sur la paye de novembre voire décembre (ou même janvier ces dernières années)". Bonne nouvelle, il est toutefois évidemment rétroactif et la somme est donc récupérée durant l'année.

Hugo*, professeur de mathématiques en Occitanie, le sait bien, lui qui exerce depuis 17 ans et bénéficie d'un salaire plus élevé que Romane. "Chaque année, le salaire de septembre est plus bas, nous confie-t-il. Il n'y a pas les heures supplémentaires, les primes de professeur principal, les éventuelles heures de devoirs faits (l'aide aux devoirs, ndlr)… Bref c'est le salaire de base ou presque". Il observe donc là aussi de gros écarts de rémunération, de 2700 euros nets touchés avant l'été à 2460 euros en septembre et surtout 3500 en novembre, une fois les rattrapages effectués par le ministère de l'Education nationale.

Le ministère précise que les changements administratifs liés à des heures supplémentaires effectuées en septembre sont versés dès fin octobre. Nouveauté de la rentrée, il assure avoir désormais automatisé le versement d'autres indemnités comme la prime pour exercice en réseau d'éducation prioritaire (REP) ou l'indemnité ISAE/ISOE versées à tous les professeurs et qui ont donc été réglées dès septembre.

Les jeunes professeurs seront peut-être surpris mais devront donc encore gérer cet écart de revenus les prochaines années. "Ça ne me change pas la vie car je sais que c'est rattrapé au fil de l'année. Mais c'est vrai que ça peut être pénible, il y a des années où je n'ai jamais touché le même salaire", avoue Hugo. Mauvaise nouvelle pour les nouveaux professeurs étonnés par ce plus "petit salaire", la prochaine paie interviendra le 29 octobre, contre le 26 au mois de septembre. Soit l'un des plus gros écarts de l'année entre deux jours de paie…

(*Les prénoms ont été changés).