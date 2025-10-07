L'Etat va envoyer ce courrier à de nombreux Français : ce n'est pas une arnaque, il peut leur rapporter 277 euros

De nombreux Français vont recevoir un courrier, un mail ou un appel de l'Etat pour les informer qu'il va leur faire un chèque. Ce n'est pas une arnaque et mieux vaut vérifier ce courrier.

De nombreux Français vont recevoir un courrier de l'Etat ces prochains jours. D'autres auront un mail, un appel ou même un SMS si leur numéro de téléphone est connu de l'administration fiscale. Pas de panique, il ne s'agira pas d'une arnaque mais bien d'une communication officielle de l'Etat ! L'Agence de services et de paiement, l'ASP, a en effet annoncé le lancement d'une grande campagne d'information pour prévenir les ménages français et s'assurer qu'il va bien leur payer leur dû. Mieux vaudra le vérifier car le montant pourra atteindre 277 euros.

Si les bénéficiaires (5 millions de ménages en 2024) seront peut-être étonné par cet appel, c'est qu'il s'agit d'une aide d'habitude touchée au printemps mais qui n'a pas pu l'être cette année ! Souvenez-vous, au printemps dernier, l'Etat avait argué de problèmes administratifs liés à la mise à jour de la liste des bénéficiaires. Dans la foulée, les services de l'Etat ont donc dû actualiser leurs données afin que le versement de l'aide soit à l'avenir automatisée.

Les Français concernés l'ont peut-être oubliée, mais cette aide n'a pas été abandonnée en 2025. Elle a été simplement reportée à l'automne. C'est donc désormais l'heure du versement ! Sur le site dédié, l'Etat précise que le virement sera effectué en novembre 2025 et sera donc précédée d'une campagne d'information, lancée à partir du 8 octobre 2025.

Cette aide est destinée à aider les ménages modestes à régler leurs factures d'énergie d'ici la fin de l'année. Le chèque énergie permet en effet de payer les factures d'électricité, de gaz mais aussi certains combustibles de chauffage comme le bois, le fioul ou le GPL. Son montant, qui dépend des revenus du foyer et de sa composition, peut atteindre jusqu'à 277 euros au maximum. Ce montant concerne un couple avec deux enfants et un revenu fiscal de référence inférieur à 5700 euros. Une personne seule étant au plafond maximal de revenus (11 000 euros) touchera pour sa part 48 euros, le montant minimal du chèque énergie selon le barème 2025.

Vous avez un doute sur votre éligibilité ? Un simulateur en ligne est présent sur le site du Chèque énergie. L'Etat a visiblement assuré ses arrières en cas de ratés et précise qu'une plateforme de demande en ligne sera accessible à partir de la mi-octobre et jusqu'à la fin février 2026. Si vous ne recevez pas votre chèque d'ici quelques semaines, vous pourrez donc vérifier si vous avez été "oublié" ou si vous n'êtes pas éligible.

Les bénéficiaires ont aussi la possibilité, s'ils le souhaitent, de recevoir leur chèque énergie au format dématérialisé directement dans leur espace personnel en ligne. Pour cela, il leur suffit d'activer le service e-Chèque énergie sur leur compte avant le 19 octobre 2025.

L'Etat met en garde toutefois les Français contre les risques d'arnaque. Il prévient sur le site du Chèque énergie : "Nous constatons une recrudescence des appels frauduleux. Merci d'être très vigilants si vous recevez un appel téléphonique. L'Assistance Utilisateurs ne vous contactera jamais pour vous demander vos coordonnées bancaires." Il faudra donc redoubler de vigilance dans les prochaines semaines si vous recevez un appel évoquant cette campagne du chèque énergie 2025.