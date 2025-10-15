Les heures creuses d'électricité bientôt chamboulées : comment vérifier si vous êtes concerné par ce gros changement ?

De nombreux Français sont concernés par ce changement sur leur facture d'électricité.

C'est un gros bouleversement qui se profile pour de nombreux Français. Il concerne une des factures inévitables et un poste budgétaire très important pour de nombreux ménages : la facture d'électricité.

Comme prévu, dès ce 1er novembre 2025, une nouvelle règle s'applique aux contrats d'électricité comportant des heures pleines et heures creuses (HP/HC). Ces contrats apparus dans les années 60 vont connaître une modification de leurs horaires. C'est notamment le cas des ménages qui disposent d'un ballon d'eau chaude, dont le fonctionnement se montre particulièrement énergivore. Il est ainsi généralement programmé automatiquement pour se déclencher au début des heures creuses.

Justement, ces heures creuses ne seront plus forcément la nuit ! Les heures creuses qui étaient majoritairement concentrées la nuit, seront en partie déplacées l'après-midi, entre 11h et 17h. Il y aura toutefois toujours un minimum de 5 heures creuses consécutives la nuit, entre 23h et 7h du matin. La nouveauté est que les créneaux pourront varier entre l'été et l'hiver en fonction des besoins du réseau électrique national.

Ce changement vise à mieux faire coïncider les heures creuses avec les pics de production d'électricité renouvelable, notamment de l'énergie solaire en été. L'objectif est aussi de lisser la demande en incitant les consommateurs à utiliser leurs équipements énergivores comme le lave-linge ou le chauffe-eau lors des heures creuses de l'après-midi.

Mais tous les foyers ne sont pas logés à la même enseigne ! Sur les 14,5 millions de clients bénéficiant de l'option HP/HC, seuls 11 millions verront leurs horaires modifiés. Ce sont ceux dont les heures creuses actuelles sont mal placées, entre 7h et 11h ou entre 17h et 23h, périodes de forte demande sur le réseau. À l'inverse, les 3,5 millions de foyers dont les 8h creuses sont déjà positionnées de 23h à 7h ne subiront aucun changement.

Pour savoir si vous êtes concerné, rien de plus simple. Il suffit de consulter votre facture d'électricité ou votre espace client sur le site internet du fournisseur. Sur la facture comme sur l'espace client, doivent figurer vos plages d'heures creuses. Si elles sont en partie sur les créneaux 7h-11h ou 17h-23h, attendez-vous à un courrier de votre fournisseur. Il a l'obligation de vous prévenir au moins un mois avant la bascule.

Bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire ! Pas besoin d'intervention à domicile, les appareils programmables connectés s'adapteront automatiquement et le nouveau réglage se fera à distance grâce aux compteurs Linky. Cependant, la reprogrammation de millions de compteurs prendra du temps. La réforme sera étalée progressivement jusqu'à fin 2027.

Que faire si les nouveaux horaires ne vous conviennent pas ? Vous pouvez toujours opter pour une offre spécifique de votre fournisseur avec des plages "super creuses" ou "week-end" par exemple, mais vous ne pourrez pas choisir vos propres créneaux. Les heures creuses de l'option classique restent fixées par les gestionnaires de réseau.