"Correction urgente de votre fiche de paie" : que faut-il faire si ce message est arrivé dans votre boîte mail ?

Ce mail intitulé "Correction urgente de votre fiche de paie" est actuellement envoyé.

Votre boîte mail le contient peut-être. Un mail a été envoyé mi-octobre à des Français, parfois sur leur boîte mail professionnelle. Un de nos lectrices, fonctionnaire, l'a ainsi reçu sur sa boîte mail le 14 octobre. Il comprend un intitulé alarmant "Correction urgente de votre fiche de paie - Action requise". Il arrive juste après la rentrée, marqué par une modification possible de votre taux de prélèvement à la source, donc du montant de votre salaire après impôt. Que faut-il faire, y a-t-il une explication et des démarches à entreprendre pour toucher votre prochain salaire en bonne et due forme ?

Notre lectrice nous a fourni la capture d'écran de ce mail, ce qui permet de décrypter les informations présentes. On y trouve en haut un logo représentant le drapeau français surmonté des étoiles de l'Union européenne qui surmonte la République de la paie française (sic). "Bonjour, une erreur a été détecté (sic) sur votre fiche de paie du mois de septembre. Le montant indiqué dans le bulletin est incorrect suite à un problème de calcul automatique"; Merci de cliquer sur le lien dès que possible afin d'éviter un retard de versement". Puis un bouton bleu "Actualiser ma fiche de paie". On trouve encore des injonctions urgentes en dessous "Ce lien expire très prochainement, ne tardez pas".

© Linternaute.com

Faut-il cliquer ? Surtout pas, plusieurs indices doivent en fait vous mettre la puce à l'oreille. Le logo, bien qu'officiel en apparence, n'est pas celui utilisé habituellement par l'administration française. De plus, le texte comporte une faute d'orthographe : "Service des Ressources humaine" au lieu de "Service des Ressources humaines". Enfin, l'adresse e-mail de l'expéditeur, "noreply@ministère-du-salaire.com", est fantaisiste et ne correspond pas à une adresse officielle de l'administration. Il n'existe pas en France de "ministère du salaire" !

Il s'agit donc bien d'une arnaque et mieux vaut ne pas cliquer dessus pour éviter une campagne de phishing qui pourrait viser vos informations personnelles : mail personnel, numéro de téléphone et surtout coordonnées bancaires. Un mail à jeter à la poubelle donc, comme l'a fait immédiatement notre lectrice vigilante.

© Linternaute.com

Petit rappel tout de même des consignes de prudence. Si vous recevez ce genre d'e-mail suspect, ne paniquez pas et n'agissez pas dans l'urgence. Prenez le temps d'analyser le message et de repérer les incohérences. En cas de doute sur une éventuelle erreur concernant votre fiche de paie, contactez directement le service des ressources humaines de votre entreprise ou administration. Eux seuls sont habilités à vous informer d'un problème et à le résoudre.

Vérifiez systématiquement l'adresse de l'expéditeur et méfiez-vous des domaines fantaisistes. Ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un message douteux et ne téléchargez pas de pièces jointes suspectes. Enfin, n'hésitez pas à signaler les tentatives d'arnaque aux autorités compétentes comme la plateforme Pharos (https://www.internet-signalement.gouv.fr/) mise en place par le gouvernement. Votre signalement peut aider à lutter contre la cybercriminalité et surtout à protéger d'autres internautes qui auront peut-être reçu le même message.