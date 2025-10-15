Réforme des retraites suspendue : quel âge de départ et quels trimestres ? Le tableau par année de naissance

La suspension de la réforme des retraites annoncée par Sébastien Lecornu le 14 octobre, va avoir des conséquences concrètes pour les futurs retraités. Voici l'âge de départ et les trimestres nécessaires par tranche d'âge jusqu'à nouvel ordre.

Lors de son discours de politique générale mardi 14 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fini par toucher au totem du second quinquennat d'Emmanuel Macron : "Je propose que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle", a lâché le chef du gouvernement, menacé, comme ses prédécesseurs François Bayrou et Michel Barnier de censure. Un geste attendu par l'opposition et notamment par le Parti socialiste, qui avait mis la suspension de la réforme des retraites comme condition pour ne pas censurer le tout nouveau gouvernement.

"Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT", a ajouté le Premier ministre, indiquant par ailleurs que "la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028".

La suspension de la réforme des retraites, décision politique, a donc des répercussions immédiates pour des millions de futurs retraités. Votée en 2023, elle prévoyait un relèvement progressif de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an. Processus qui est stoppé, au moins provisoirement.

Que change concrètement la suspension de la réforme pour les retraités ?

Au total, la mise entre parenthèse de la réforme des retraites devrait impacter 3,5 millions de futurs retraités. Concrètement, les personnes nées en 1964, qui devaient partir à la retraite à 63 ans à partir de 2027, vont finalement pouvoir prendre leur retraite dès 62 ans et 9 mois. Elles vont aussi gagner un trimestre de cotisation, 170 étant requis au lieu des 171 prévus par la réforme portée à l'époque par Elisabeth Borne. La génération 1965 bénéficiera aussi de ce recul.

Voici l'âge de départe à la retraite avant réforme, après réforme et si la réforme est suspendue fin 2025 selon l'année de naissance. Le second tableau affiche les trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein.

Âge de départ à la retraite pour les personnes nées...

Je suis né... Avant réforme Après réforme Si la réforme est suspendue ... entre le 1er jan. et le 31 août 1961 62 ans 62 ans et 3 mois - ... entre le 1er sept. et le 31 déc. 1961 62 ans et 3 mois - ... en 1962 62 ans et 6 mois - ... en 1963 62 ans et 9 mois 62 ans et 9 mois ... en 1964 63 ans 62 ans et 9 mois ... en 1965 63 ans et 3 mois 62 ans et 9 mois ... en 1966 63 ans et 6 mois A déterminer* ... en 1967 63 ans et 9 mois A déterminer ... en 1968 64 ans A déterminer ... en 1969 64 ans A déterminer

Trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein chez les personnes nées...

Je suis né... Avant réforme Après réforme Si la réforme est suspendue ... entre le 1er jan.

et le 31 août 1961 168 168 - ... entre le 1er sept.

et le 31 déc. 1961 168 169 - ... en 1962 168 169 - ... en 1963 168 170 170 ... en 1964 169 171 170 ... en 1965 169 172 170 ... en 1966 169 172 A déterminer* ... en 1967 170 172 A déterminer ... en 1968 170 172 A déterminer ... en 1969 170 172 A déterminer

Pour prendre sa retraite plus tôt que prévu par la réforme des retraites, il faudra que ces annonces soient bien intégrées dans le prochain budget de la Sécurité sociale pour entrer en vigueur, comme l'a souligné la CFDT. Pour les générations nées à partir de 1966 en revanche, l'incertitude demeure. Tout dépendra de l'issue de l'élection présidentielle, prévue en 2027 (*).

Le Premier ministre a en effet présenté cette suspension comme temporaire, la question de l'âge de départ à la retraite devant selon lui être débattue lors de la prochaine élection, comme un enjeu majeur du prochain quinquennat. Un premier round s'ouvre dès maintenant avec les débats budgétaires à l'Assemblée. Mais le match décisif se jouera dans les urnes en 2027.