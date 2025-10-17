Réforme des retraites suspendue : et maintenant, quel âge de départ et quelle durée de cotisation pour une retraite à taux plein ?
La suspension de la réforme des retraites annoncée par Sébastien Lecornu le 14 octobre, va avoir des conséquences concrètes pour les futurs retraités. Voici l'âge de départ et les trimestres nécessaires par tranche d'âge jusqu'à nouvel ordre.
Lors de son discours de politique générale mardi 14 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fini par toucher au totem du second quinquennat d'Emmanuel Macron : "Je propose que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle", a lâché le chef du gouvernement, menacé, comme ses prédécesseurs François Bayrou et Michel Barnier, de censure. Un geste attendu par les syndicats et par l'opposition et notamment par le Parti socialiste, qui avait mis la suspension de la réforme des retraites comme condition pour ne pas censurer le tout nouveau gouvernement.
"Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT", a ajouté le Premier ministre, indiquant par ailleurs que "la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028".
La suspension de la réforme des retraites, décision politique, aura donc des répercussions immédiates pour des millions de futurs retraités. Votée en 2023, elle prévoyait un relèvement progressif de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an. Processus qui est stoppé, au moins provisoirement.
Que change concrètement la suspension de la réforme pour les retraités ?
Au total, la mise entre parenthèse de la réforme des retraites devrait impacter 3,5 millions de futurs retraités. Concrètement, les personnes nées en 1964, qui devaient partir à la retraite à 63 ans à partir de 2027, vont finalement pouvoir prendre leur retraite dès 62 ans et 9 mois. Elles vont aussi gagner un trimestre de cotisation, 170 étant requis au lieu des 171 prévus par la réforme portée à l'époque par Elisabeth Borne. La génération 1965 bénéficiera aussi de ce recul.
Voici l'âge de départe à la retraite avant réforme, après réforme et si la réforme est suspendue fin 2025 selon l'année de naissance. Le second tableau affiche les trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein.
Âge de départ à la retraite pour les personnes nées...
|Je suis né...
|Avant réforme
|Après réforme
|Si la réforme est suspendue
|... entre le 1er jan. et le 31 août 1961
|62 ans
|62 ans et 3 mois
|-
|... entre le 1er sept. et le 31 déc. 1961
|62 ans et 3 mois
|-
|... en 1962
|62 ans et 6 mois
|-
|... en 1963
|62 ans et 9 mois
|62 ans et 9 mois
|... en 1964
|63 ans
|62 ans et 9 mois
|... en 1965
|63 ans et 3 mois
|62 ans et 9 mois
|... en 1966
|63 ans et 6 mois
|A déterminer*
|... en 1967
|63 ans et 9 mois
|A déterminer
|... en 1968
|64 ans
|A déterminer
|... en 1969
|64 ans
|A déterminer
Trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein chez les personnes nées...
|Je suis né...
|Avant réforme
|Après réforme
|Si la réforme est suspendue
|... entre le 1er jan.
et le 31 août 1961
|168
|168
|-
|... entre le 1er sept.
et le 31 déc. 1961
|168
|169
|-
|... en 1962
|168
|169
|-
|... en 1963
|168
|170
|170
|... en 1964
|169
|171
|170
|... en 1965
|169
|172
|170
|... en 1966
|169
|172
|A déterminer*
|... en 1967
|170
|172
|A déterminer
|... en 1968
|170
|172
|A déterminer
|... en 1969
|170
|172
|A déterminer
Pour prendre sa retraite plus tôt que prévu par la réforme des retraites, il faudra que ces annonces soient bien intégrées dans le prochain budget de la Sécurité sociale pour entrer en vigueur, comme l'a souligné la CFDT. Pour les générations nées à partir de 1966 en revanche, l'incertitude demeure. Tout dépendra de l'issue de l'élection présidentielle, prévue en 2027 (*).
Le Premier ministre a en effet présenté cette suspension comme temporaire, la question de l'âge de départ à la retraite devant selon lui être débattue lors de la prochaine élection, comme un enjeu majeur du prochain quinquennat. Un premier round s'ouvre dès maintenant avec les débats budgétaires à l'Assemblée. Mais le match décisif se jouera dans les urnes en 2027.
Que contient la réforme des retraites de 2023 ?
La réforme des retraites a été intégrée à un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) en mars 2023 par la Première ministre de l'époque Elisabeth Borne. Face à une Assemblée divisée et en grande partie hostile, la cheffe du gouvernement avait usé du 49.3 pour faire passer le texte sans avoir recours à un vote. Les deux motions de censure déposées dans la foulée avaient échoué le 20 mars 2023, et le projet de loi de la réforme des retraites avait été adopté, avec six mesures particulièrement polémiques :
- Recul progressif de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans
- Création d'une retraite minimum à 85% du Smic
- Nouveau dispositif sur les carrières longues (départ plus tôt)
- Meilleure prise en compte de la pénibilité (élargissement du C2P)
- Suppression engagée de certains régimes spéciaux (RATP, IEG)
- L'âge d'annulation de la décote maintenu à 67 ans
- Durée de cotisation maximale à 43 annuités
11:48 - Pourquoi le gouvernement avait-il mis en place la réforme des retraites ?
De gouvernement en gouvernement, la survie du système de retraite par répartition, cher à la France revient régulièrement en débat, alimenté par la fragilité du système et l'augmentation de l'espérance de vie. Le nombre de retraités croît plus rapidement que le nombre d'actifs et nous vivons plus longtemps. Et ce chiffre devrait connaître une constante augmentation dans les années à venir. 16,8 millions de retraités en 2020, et jusqu'à 23 millions en 2070. Une grosse accélération devrait se faire ressentir autour de 2040 avec l'arrivée à la retraite des générations du baby-boom. Problème, ce sont bien les actifs qui cotisent pour payer les pensions des retraités. D'où le souhait des gouvernements, en 2023 comme auparavant, de "rééquilibrer" ce système de retraites qui réclame un financement plus important.
10:26 - Les nouveaux critères de pénibilité eux aussi en suspens ?
La pénibilité au travail était affichée comme l'une des priorités du gouvernement dans la réforme des retraites 2023. Dans cette logique, l'accès au C2P (compte professionnel de prévention) devait être élargi à de nouveaux salariés, plus de 60 000 en plus par an. Ce système permet d'accumuler des points de manière à partir plus tôt à la retraite, en fonction de six critères de pénibilité : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif, les activités en milieu hyperbare (sous l'eau, enceinte de confinement de réacteur nucléaire), les températures extrêmes ou encore le bruit.
10:15 - Quel sort était réservé aux carrières longues dans la réforme des retraites ?
Avec sa réforme des retraites, le gouvernement entendait rendre le dispositif de carrières longues plus "adapté", et étendre le dispositif carrières longues aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans, pour qu'elles puissent partir à la retraite dès 63 ans. Dans le dispositif carrières longues du système de retraites actuel, une personne ayant commencé à travailler avant 20 ans peut partir à la retraite deux ans à l'avance, quand une personne étant entrée dans la vie active avant 16 ans peut bénéficier d'un départ anticipé de quatre ans. Avec la réforme des retraites, qui fixait l'âge légal de départ à 64 ans, les personnes ayant commencé le travail entre 18 et 20 ans pouvaient prendre leur retraite deux ans plus tôt que le nouvel âge légal de départ, soit 62 ans. Les personnes ayant commencé à travailler à 17 ans pouvaient quant à elles prétendre à un départ à la retraite à 61 ans, etc...