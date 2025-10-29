Un trésor va-t-il atterrir dans votre porte-monnaie ? Cette pièce affole déjà les collectionneurs

Sa valeur ne devrait pas atteindre des sommets, sauf pour des pièces spéciales triées sur le volet...

Surveillez votre porte-monnaie ! A défaut de grande fortune, vous trouverez peut-être une pièce très spéciale au milieu de vos centimes. Chaque année, l'État commande à la Monnaie de Paris de nouvelles pièces pour remplacer celles qui sont usées. Cette année, Notre-Dame de Paris, rouverte en décembre 2024 après plus de cinq ans de travaux suite à l'incendie d'avril 2019, figurera sur 20 millions de ces pièces de 2 euros. Produites à l'usine de Pessac en Gironde, elles sont en cours de livraison à la Banque de France qui commencera à les mettre sur le marché dans les prochaines semaines.

L'occasion aussi de semer une graine de collectionneur chez les Français ? "En allant faire votre marché en espèces, vous aurez peut-être une pièce de 2 euros commémorant Notre-Dame, c'est une monnaie de collection accessible à tous", se réjouit Marc Schwartz, président-directeur général de la Monnaie de Paris, dans des propos repris par Le Parisien. Les 20 millions d'exemplaires en circulation ne permettront pas d'en faire une pièce rare, à l'inverse de celles réalisées en faible quantité par des micro-états comme Monaco ou le Vatican.

Vraiment ? Pas si sûr si l'on en croit les collectionneurs qui se sont déjà rués à la Monnaie de Paris pour les premiers tirages. Car toutes les pièces ne sont pas identiques. A côté de celles "classiques" en circulation, il existe tout de même des tirages limités qui peuvent valoir bien plus de 2 euros. Les possesseurs des tous premiers tirages pourront sans doute les revendre un peu plus cher, pour le plaisir d'avoir une pièce "historique".

Un des coffrets de collection vendus par la Monnaie de Paris. Celui-ci est disponible en ligne au prix de 12 euros © Monnaie de Paris

Joaquim, un numismate de 64 ans, n'a ainsi pas hésité à se lever à 3 heures du matin pour être le premier dans la file d'attente devant la boutique de la Monnaie de Paris. Au total, Joaquim est reparti avec différentes pièces pour un montant de 270 euros. "C'est sûr, c'est un budget. Dans l'année, je ne suis pas loin de dépenser 1 000 euros pour ma collection", confiait-il au Parisien.

Jérôme, un autre collectionneur de 29 ans, s'est lui levé à 6 heures pour arriver à 7 heures devant la boutique. "Aujourd'hui, j'ai des clients espagnols qui attendent leur pièce de Notre-Dame de Paris. Je vais la leur envoyer par la poste, avec une assurance." La passion n'a pas de frontière !

Combien valent ces tirages très spéciaux ? En plus des traditionnelles pièces de 2 euros destinées à la circulation, la Monnaie de Paris propose deux versions de collection de meilleure qualité, vendues en quantités limitées à 15 000 exemplaires numérotés. La version classique est proposée à 12 euros tandis que la version "belle épreuve", la plus haute qualité de frappe possible et extrêmement recherchée par les numismates, est vendue 25 euros l'unité.

Conservée précieusement dans un coffre-fort ou une vitrine, elle devrait prendre encore de la valeur ces prochaines années. A condition de strictement conserver la pièce dans son état d'origine et son écrin "officiel"... Il y a donc peu de chances de la voir arriver dans votre porte-monnaie mais ça vaut le coup d'ouvrir l'oeil.