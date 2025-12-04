Un homme conserve une pierre pendant des années en croyant qu'elle contient de l'or : elle s'avère bien plus précieuse

Après des années à tenter d'ouvrir cette roche, il a fini par apprendre son incroyable histoire.

L'or continue de faire tourner les têtes et de créer des espoirs fous... souvent déçus. Mais il arrive parfois que d'heureuses surprises surviennent ! Un Australien en a fait la découverte mais n'a pas connu la fortune espérée.

L'histoire remonte à 2015. David Hole avait l'habitude de prospecter dans le parc régional de Maryborough près de Melbourne, en Australie, muni d'un détecteur de métaux. Il découvrit quelque chose d'inhabituel : une pierre rougeâtre très lourde reposant dans de l'argile jaune. La région de Maryborough est connue pour avoir abrité la ruée vers l'or australienne qui atteignit son apogée au 19ème siècle. David Hole était donc convaincu que sa trouvaille contenait un trésor. Persuadé qu'il y avait une pépite d'or à l'intérieur, Hole ramena la pierre chez lui et tenta durant des semaines de la briser, en vain.

Incapable d'ouvrir la "roche", mais toujours intrigué, Hole apporta finalement sa trouvaille au musée de Melbourne pour identification. "J'ai examiné de nombreuses roches que les gens pensent être des météorites", a finalement confié Dermot Henry, géologue au Musée de Melbourne à Channel 10 News. Mais en 37 ans de carrière au musée, sur des milliers de roches examinées, seules deux se sont avérées être de vraies météorites. Celle-ci en faisait partie. "Elle avait cet aspect sculpté et alvéolé", a précisé le géologue au Sydney Morning Herald en 2019. "Cela se forme lorsqu'elles traversent l'atmosphère ; l'extérieur fond et l'atmosphère les sculpte."

Suite à la découverte de notre chasseur d'or amateur du jour, les chercheurs ont publié un article scientifique décrivant cette météorite vieille de 4,6 milliards d'années, qu'ils ont nommée Maryborough d'après la ville près de laquelle elle a été trouvée. Elle permet d'en savoir plus sa composition et son histoire fascinante. D'un poids impressionnant de 17 kilogrammes, une petite tranche a été coupée à l'aide d'une scie à diamant, révélant une composition à haute teneur en fer, caractéristique d'une chondrite ordinaire de type H5.

"Les météorites nous offrent la forme d'exploration spatiale la moins coûteuse. Elles nous transportent dans le temps, fournissant des indices sur l'âge, la formation et la chimie de notre système solaire (y compris la Terre)", a déclaré Henry. Bien que les chercheurs ne sachent pas encore d'où provient cette météorite ni depuis combien de temps elle se trouve sur Terre, sa rareté en fait un spécimen d'une valeur inestimable pour la science, dépassant sans doute le million de dollars.

"Ce météore provient très probablement de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, d'où il a été expulsé par des collisions entre astéroïdes, avant de s'écraser un jour sur Terre", a expliqué Henry à Channel 10 News. Quant au chasseur d'or devenu découvreur de météorites, l'histoire ne dit pas s'il est reparti à la recherche de nouvelles pépites. D'or cette fois...