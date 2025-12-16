Aide-soignant, il est licencié pour un message publié sur les réseaux sociaux – son employeur est condamné à lui verser 15 000 euros

Un aide soignant, licencié après avoir publié sur son compte Facebook un message incriminant son employeur, va finalement toucher 15 000 euros d'indemnités.

Notre histoire débute il y a plus d'un an, en 2024. Ilkka Lehtomäki, un aide-soignant travaillant pour une autorité régionale des services de santé et de protection sociale en Finlande, est alors licencié après avoir publié sur son compte Facebook personnel un message critique envers son employeur.

Selon l'employeur, les raisons sont nombreuses : il invoque une violation de l'obligation de loyauté, un comportement inapproprié et la perte significative de confiance qui en résulte. Illka Lehtomäki reçoit d'abord un avertissement mais refuse de retirer sa publication. L'Autorité régionale invoque d'autres motifs, comme le non-respect des horaires ou des dates de congés pour justifier le licenciement de l'employé.

L'aide-soignant décide alors de poursuivre son employeur en justice. La procédure permet d'avoir accès à l'intégralité du fameux message publié sur le réseau social Facebook. "Avez-vous peut-être l'idée de plonger les soins à domicile encore un peu plus dans le chaos ? Vous avez dû oublier que ce sont de vraies personnes qui travaillent sur le terrain. Ils ne sont pas de la merde, contrairement à la façon dont vous les traitez maintenant", avait rédigé l'aide soignant.

La décision de justice est finalement tombée quelques mois plus tard. Le tribunal de première instance de Kymenlaakso a ainsi jugé que l'Autorité régionale des services de santé et de protection sociale n'avait pas de motif valable et légitime pour licencier l'employé. Selon le tribunal dont la décision est relatée par le média local Yle, l'Autorité régionale a discriminé le travailleur en raison de son opinion, ce qui est contraire à la loi locale sur l'égalité. Selon cette loi, la liberté d'expression protège l'expression d'opinions sur les réseaux sociaux. Les juges ont insisté dans leur décision sur le fait que Ilkka Lehtomäki n'avait critiqué aucune personne en particulier et que son message ne contenait pas de mensonges ou d'infos confidentielles eronnées.

Le tribunal a toutefois reconnu qu'Illka Lehtomäki s'était comporté de manière inappropriée envers son supérieur hiérarchique direct mais insiste sur le fait qu'après l'avertissement donné, il n'a plus agi de façon déplacée. "Le licenciement était une solution assez radicale à mon avis", a confié Illka Lehtomäki. "Je me sens vraiment bien. Nous avons cherché à défendre la liberté d'expression et le droit de critiquer son employeur. C'est formidable que nous ayons gagné", a réagi l'aide-soignant après le verdict.

L'Autorité régionale des services de santé et de protection sociale de Kymenlaakso a été condamnée à verser à M. Lehtomäki une indemnité d'environ 15 000 euros pour licenciement abusif. Une partie couvre le salaire perdu et une autre est une compensation en vertu de la loi finlandaise. L'employeur devra également payer les frais de justice engagés.

"L'argent n'était pas ma motivation. J'ai voulu être la voix des employés. Il est important que l'agence sociale soit obligée d'admettre qu'elle avait tort", souligne Illka Lehtomäki. Kalle Eklund, le directeur administratif du service social, a indiqué que l'employeur n'avait pas l'intention de faire appel de la décision.