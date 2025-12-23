Son père lui offre un bijou pour Noël, ses frères et sœurs portent plainte et gagnent 11 000 euros

Elle a reçu un bijou à Noël mais ses frères et soeurs ne l'ont pas vu d'un bon oeil.

Un cadeau de Noël, y compris un bijou, peut-il vous être confisqué ? Oui en quelque sorte si l'on se réfère à un jugement sur une longue affaire de succession. Notre histoire commence en octobre 2018, lorsque M. X, veuf, décède en laissant à ses cinq enfants un testament qui favorise largement sa fille G., en raison des services qu'elle lui a rendus depuis la mort de son épouse.

Dans son testament daté du 2 décembre 2017 et consulté par la justice, M. X écrit ainsi : "G. s'occupe de moi depuis que ma maman est partie. Depuis que V est partie en province, c'est aussi G. qui s'occupe de moi. Elle prend pour ça des journées de vacances, qu'elle n'aura plus après. Elle s'occupe d'organiser mes départs chez les autres enfants pour les vacances. Là aussi, elle prend sur ses jours de vacances. Elle me prend chez elle tous les week-ends. Je peux compter pour tout (sic). (...) Je ne veux pas qu'il lui soit reproché de cet avantage, car elle a fait beaucoup pour moi."

Mécontents, trois des héritiers demandent toutefois l'annulation de la modification des bénéficiaires des assurances-vie et du testament, arguant que leur père, atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2009, n'avait plus ses capacités cognitives depuis 2014. Le tribunal judiciaire de Créteil les déboute, estimant que personne n'avait émis de doutes sur les capacités de M. X lors d'une donation-partage réalisée chez le notaire en septembre 2017.

Les trois héritiers vont alors plus loin et saisissent la cour d'appel de Paris. Celle-ci confirme le jugement sur la validité du testament. En revanche, elle revient sur la qualification de "présents d'usage" donnée par le tribunal. La somme est importante : 14 500 euros de dons perçus par G. au fil des ans. Si la court admet comme tel un don de 3500 euros pour ses 55 ans, assurant que la somme correspond à ce que le défunt versait traditionnellement lors de telles occasions, la cour écarte en revanche un bijou de 4000 euros offert à Noël 2014.

La décision s'appuie notamment sur le fait que ce don arrivait en plus d'un chèque de 2000 euros touché comme les autres enfants. Le bijou, cadeau de Noël selon l'héritière, se voit ainsi classer de "don manuel" qui aurait dû être déclaré au fisc et aux autres héritiers. La cour rejette aussi deux chèques de 3500 euros perçus "sans occasion particulière". Le total atteint donc 11 000 euros de valeur.

Et cette fois, les trois plaignants vont se voir donner raison ! La cour juge "que le don manuel de 4 000 euros consenti le 19 décembre 2014 et les deux dons manuels sous forme de chèques de 3 500 euros chacun remis les 21 mars et 4 mai 2015 à Mme doivent être rapportés à la succession". Au final, G. doit donc rembourser 11 000 euros à verser à la succession.