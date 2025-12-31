1er janvier 2026 : Smic, retraites, PEL, aides… Quels changements ?

Découvrez quels changements vous attendent en ce début d'année 2026.

La nouvelle année est (presque) là et elle comporte son lot de changements. Entre revalorisations sociales, nouveautés fiscales et changements dans l'immobilier, on fait le point sur ce qui vous attend dès le 1er janvier 2026.

Le nouveau plafond annuel de la sécurité sociale

Le changement le plus prévisible concerne le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS). Réévalué chaque année, il augmente de 2 % par rapport à 2025 pour atteindre 48 060 euros, soit 4 005 euros par mois. Pour rappel, il sert de base pour calculer le montant des indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou maternité, les pensions d'invalidité, les retraites, etc.

Avec cette hausse, les plafonds de déduction fiscale pour les versements sur un Plan d'épargne retraite (PER) augmentent également. Ils s'élèvent désormais à 37 680 euros pour les salariés et peuvent atteindre 88 911 euros pour les non-salariés selon leurs bénéfices. Mais il y a bien d'autres changements

Une augmentation du Smic

Coté rémunération, le Smic est revalorisé de 1,18% en ce mois de janvier. C'est une nouvelle qui va faire des heureux puisqu'il n'avait augmenter depuis novembre 2024 (2%). il passe alors de 11,88 euros horaire brut à 12,02, ce qui représente une hausse mensuelle de 21,23 euros brut. Cette mesure s'applique partout en France, à l'exception de Mayotte où le Smic brut horaire passe de 8,98 euros à 9,33.

La rémunération des stagiaires revue

De plus, les stagiaires voient leur gratification passer de 4,35 euros à 4,50 euros de l'heure. Cette hausse de 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale doit impérativement figurer sur les conventions de stage en cours, dès lors que le stagiaire est présent depuis plus de deux mois dans l'entreprise.

Coup d'arrêt pour les pensions de retraite ?

En revanche, la situation est plus contrastée pour les seniors. Si la pension de retraite de base augmente de 0,9 % pour compenser l'inflation, cette hausse est jugée timide par rapport aux années précédentes. Surtout, les retraités du secteur privé subissent un coup d'arrêt sur leur complémentaire Agirc-Arrco, faute d'accord entre les partenaires sociaux en octobre dernier. Pour un retraité percevant 1 400 euros au total, cela représente une perte de pouvoir d'achat d'environ 11 euros par mois.

De nouveaux droits pour les salariés via le CSE

De plus, la Cour de cassation a jugé qu'un CSE ne peut pas conditionner le bénéfice des activités sociales et culturelles à une période d'ancienneté. Dans les faits, une ancienneté de 6 mois était demandée aux nouveaux salariés pour bénéficier de ces activités. D'après la Cour, ceci constituait une discrimination. L'Urssaf indique que les CSE ont désormais jusqu'au 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2025) pour se mettre en conformité avec cette jurisprudence.

Un nouveau taux pour les PEL

Le Plan Épargne Logement (PEL) voit son taux de rémunération passer de 1,75 % à 2 % pour les nouveaux contrats ouverts dès ce début d'année. Si ce taux affiche un rendement supérieur à l'inflation actuelle de 0,9 %, l'attrait reste relatif selon les experts. Une fois déduit le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, le rendement net tombe à 1,4 %. Bien que positif, ce gain reste modeste pour un placement dont le taux de prêt associé grimpe par ailleurs à 3,20 %.

Logement : les frais d'agence revus

Côté immobilier, les frais d'agence (visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux) sont désormais indexés sur l'Indice de Référence des Loyers (IRL), une règle qui s'applique à tous les baux signés à partir du 1er janvier. Pour l'année 2026, c'est l'IRL du 3ème trimestre de 2025 (145,77) qui sera pris en compte pour l'augmentation des frais d'agence. Mais bonne nouvelle, si vous êtes propriétaire : le calcul du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) évolue. En abaissant le coefficient de conversion de 2,3 à 1,9, plus de 850 000 logements chauffés à l'électricité pourraient gagner une ou deux classes énergétiques. Les propriétaires concernés peuvent d'ailleurs mettre à jour leur diagnostic gratuitement sur le site de l'Ademe.

Une déclaration en ligne à faire au fisc

Vous en avez déjà sans doute entendu parler, mais avec de nombreuses fake news en ligne. Désormais, tout don d'argent ou d'objet de valeur importante doit être déclaré sur le site impôts.gouv.fr, même si certaines exceptions familiales subsistent pour l'achat d'un logement ou la rénovation énergétique. La version papier n'existe plus, sauf cas de force majeure. Les règles n'ont donc pas fondamentalement changé, ni la fiscalité. Linternaute.com avait joint le fisc à ce sujet pour vous permettre d'y voir plus clair.

Rendez-vous sur la rubrique "Déclarer" puis sous la rubrique "Déclarer un don ou une cession de droits sociaux", pour suivre les instructions qui vous sont données. A noter que les dons à déclarer peuvent avoir été faits avant 2026.